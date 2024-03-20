鄰居噪音引殺機...他狠刺身障翁11刀喊：就是要讓他死

台中黃姓男子不滿沈姓鄰居製造噪音，不顧他身障靠電動車代步，竟持刀朝他脖子、上半身猛刺11刀，連對方浴血跳車逃命仍在後追趕，行凶後還向民眾喊話「我就是要讓他死」、「不用救他」，所幸沈搶救撿回一命，檢方依相關證據認定黃自始就預謀要殺人，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，黃男（45歲）認為鄰居沈姓老翁長期製造噪音而心生不滿，先是上網買了1把瑞典製的高碳鋼直刀，且他明知沈因身障平時靠電動車代步，今年2月12日早上8點多見沈駕駛電動車出門且速度緩慢，黃就持刀衝上前朝對方脖子刺殺。

沈遇襲隨即駕駛電動車想逃，但黃男卻一路追殺跟到北區梅川東路、德化街口攔下沈後，再持刀朝沈左耳、後頸及上背部及腰部猛刺了好幾刀，造成沈全身11處刀傷，沈全身是血痛的棄車逃命。

黃不罷休持續追趕，一路又追趕多時才將刀子亂丟在路邊離開，因當下有路人聽見叫喊聲，也目擊黃男行凶過程立刻報案，所幸沈緊急送醫救治撿回一命，警方也循線逮到黃男。

檢方訊時，黃男坦承不諱，還說自己上蝦皮買的小刀，就是為了要殺害沈男；沈遇害後因精神狀況不佳，其家屬證稱沈有中度身心障礙，遭受黃男持刀砍殺。另警方訪查周邊鄰居，也得知黃、沈彼此具有嫌隙。

現場目擊民眾指出，當天看到黃持刀攻擊沈後腦、頸部2、3下，也發現他手中握有1把刀，作案後沒馬上離開現場還對他說「你們直接報警，我就是要讓他死」。

另一目擊證人也說，黃男行凶後追趕沈到梅亭街、梅川東路口才停下來棄刀，還喊說「不用救那個阿伯（沈男），他死定了」，還說「報警啊！」等語。另外路口監視器也拍下當時黃男砍殺、追砍過程。

檢方認為，黃男自始就預謀要殺人，且沈男身中多達11刀，認定黃犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。