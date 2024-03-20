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基警逮毒嫌…以為他要開窗丟毒品滅證 結果拍到人跳窗想逃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子涉嫌持有毒品，警方到他3樓住處逮人前，研判他可能把毒品往窗外丟，事先部署警力錄影蒐證，結果拍到他直接爬出窗外，從遮雨棚跨到鄰棟，再跳下防火線脫逃，被埋伏員警逮個正著。警方屋內搜出安非他命等證物，帶回偵詢，今依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

基市刑警大隊偵辦販毒案，溯源追查上下游時，發現40多歲林男疑因毒品價格上漲，開始囤積安非他命。員方在林住處除搜到安非他命、吸食器，還有電子磅秤和分裝袋，林男是否有低買高賣販毒行為，還待調查。警方也在屋內查扣霰彈槍子彈及「iPhone摺疊手槍」，已送刑事局鑑定是否有殺傷力。

市刑大偵二隊偵辦販毒案，查出林男持有毒品，昨天上午到七堵區林的住家外守候，打算趁他出門時逮人。林男到下午4點多都沒出門，警方決定強制入內。林在屋內發現警方上門，爬出屋後窗戶站在遮雨棚，再移動到鄰棟的遮雨棚，跳下防火巷企圖逃脫。

警方在林家周邊都有部署警力，原本預期他得知警方登門時，可能會試圖滅證，把屋內的毒品等證物從窗戶往外丟，因此錄影蒐證，結果他開窗戶沒有丟東西，而是整個人往外爬，過程都被警方錄下。林男爬出屋外後，警方就調整圍捕行動，當他跳下防火巷後就被逮捕，並帶返屋內搜索，扣得安非他命等物證，帶回偵詢後送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男涉嫌持有毒品，發現警方登門，從3樓住處爬出窗外（紅圈處）企圖逃脫。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，發現警方登門，從3樓住處爬出窗外（紅圈處）企圖逃脫。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，警方到他的住處逮人，搜出安非他命等證物。林男另持有「iPhone摺疊手槍」，已送鑑定是否具殺傷力。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，警方到他的住處逮人，搜出安非他命等證物。林男另持有「iPhone摺疊手槍」，已送鑑定是否具殺傷力。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，警方到他的住處逮人，搜出安非他命等證物及「iPhone摺疊手槍」。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，警方到他的住處逮人，搜出安非他命等證物及「iPhone摺疊手槍」。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，發現警方登門，從3樓住處爬出窗外（紅圈處），跳下防火巷企圖脫逃。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌持有毒品，發現警方登門，從3樓住處爬出窗外（紅圈處），跳下防火巷企圖脫逃。記者邱瑞杰／翻攝

反毒 毒品 販毒

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