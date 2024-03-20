獨／高雄男見小王站崗女友家 醋勁大發！大街雙刀砍人

高雄楠梓去年10月發生雙刀情殺案，當事人63歲姚男於麥姓女友住家前，撞見麥女帶情敵57歲林男返家，盛怒下，姚持菜刀揮砍林頭部，反手水果刀攻擊林右胸，兩人拉扯互毆，姚也流血掛彩，雙方各自負傷就醫，並以傷害罪互告，橋頭地檢署依殺人未遂罪起訴姚，法院昨傳喚證人交互詰問。

「不清楚兩人感情生變！」法庭上麥女哥哥供稱，姚與妹妹二人育有一女，雖未結婚，但姚賣掉房子後，兩人同居在離麥家不遠住處多年，姚白天會來麥家帶女兒上學，晚上回麥家陪女兒直到入睡才返回住處，至於，姚女兒的教育費、手機費全由姚支出，有時還會幫忙照顧麥家兩老，反倒妹妹較少回家。

至於案發細節，麥男回應，當時不在家，過程並不清楚。

載姚送醫的陳男指出，身為姚、麥二人好友，一得知姚受傷，基於朋友立場趕來幫忙，當下看見姚右手血流如注，用滿是鮮血的布包裹著，起初，就近載至健生醫院治療，但因姚右手虎口傷勢較深，院方無能為力，9時48分許，轉向榮總救治，姚傷口挨縫70針。

據警表示，10月1日案發當晚，高雄右昌派出所員警接獲報案，林聲稱一早被姚持刀揮砍，驗傷單佐證他右胸壁有穿刺傷約6公分、右前額裂傷約1.5公分、右手指及右肘多處裂傷共約3公分，後續員警扣得兩把凶刀，並約談姚；事隔28天，姚也對林提告傷害，附上榮總治療驗傷單，但對此，檢採不起訴處分。

法院調閱監視器畫面，先聽見有男性操台語口音喊「放開！」，之後麥家門前大街上，出現姚與林拉扯互毆，姚反手持水果刀，快速刺向林胸部，但雙方扭打下，林奪下水果刀反制，讓姚痛喊「你刺傷我！」。雙方血跡染紅其中一人手裡的白色安全帽，林憤怒大喊「報警！報警！」

在檢方起訴內容中，姚因不滿麥、林二人交往，在右昌街撞見林在麥家大門口，就進到麥家廚房拿取菜刀及水果刀後，持菜刀往林頭部砍3刀，林見狀將姚菜刀奪下，姚再持水果刀攻擊林右胸。

而姚自述，案發前一周，麥曾負氣離家出走，案發當天凌晨，女兒因高燒不退，他焦急孩子病況，怎料，撞見林在麥家大門，一時間，焦急情緒轉為憤怒，才動手傷人。

由於，法院傳喚林昨天出庭，但林無故未到庭，法院將再傳喚他說明，讓檢方及辯護人交叉詰問，釐清真相。