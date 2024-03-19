失聯15年泰女和平山區種大麻...只種一株「自用」警疑

台中市警局展開15天的緝毒行動，獲報有泰國籍失聯移工藏身和平區種大麻，警方上周收網，在和平山區一處偏僻工寮內，查獲泰國籍失聯女移工妮拉（音譯）等3人，還在工寮旁發現一棵大麻植株，其中妮拉已失聯達15年，三人辯稱種植是為「自用」、「懷念家鄉」，但警方存疑，先將三人移送台中專勤隊收容，擴大追查。

台中市警局執行15天緝毒行動，12日前往和平山區收網，在一處偏僻工寮內，查獲泰國籍失聯男移工松亞（42歲）、尤塔（34歲）、女移工妮拉（52歲）等三人，其中妮拉與松亞為男女朋友關係，警方另在工寮旁查獲「一棵」大麻植株。

經查，三人都已被通報失聯許久，時間長達9年至15年，其中妮拉居留證早在2009年已到期，隨後行方不明，此次因警方接獲線報才被查獲，三人都否認種植大麻販售牟利，強調只種植一棵是要「自用」、「回味故鄉」，但對大麻種子來源交代不清。

警方對於三人說法存疑，而且只種一棵大麻，與過去種植大麻者的犯罪模式、習性不同，懷疑三人說詞避重就輕，不排除三人有其他種植場所，先將三人依毒品罪送辦，由移民署台中專勤隊收容，繼續擴大追查種子來源，以及其他可能的種植處所。