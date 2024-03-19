影／槍毒通緝犯愛上釣魚 釣具店前1記擒抱摔就逮

高雄吳姓男子涉9件槍砲及毒品案，經高雄、橋頭院、檢發布通緝。警方查出他愛釣魚，趁他到釣具店購物擁上擒拿，以角力1記「擒抱摔」制伏他，搜出槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓男子（36歲）涉毒品案，經高雄地方法院判刑9年9月，未到案執行通緝中，另涉1件槍砲案、7件毒品案，由高雄、橋頭2地檢署通緝。

高雄市刑大偵三隊與鳳山警分局追緝吳姓男子，查出他喜歡釣魚，常出入高雄市林園區海釣場，2月23日獲悉他出現林園區林園北路某釣具店，立即動員趕查捕他。