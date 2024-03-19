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影／槍毒通緝犯愛上釣魚 釣具店前1記擒抱摔就逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓男子涉9件槍砲及毒品案，經高雄、橋頭院、檢發布通緝。警方查出他愛釣魚，趁他到釣具店購物擁上擒拿，以角力1記「擒抱摔」制伏他，搜出槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓男子（36歲）涉毒品案，經高雄地方法院判刑9年9月，未到案執行通緝中，另涉1件槍砲案、7件毒品案，由高雄、橋頭2地檢署通緝。

高雄市刑大偵三隊與鳳山警分局追緝吳姓男子，查出他喜歡釣魚，常出入高雄市林園區海釣場，2月23日獲悉他出現林園區林園北路某釣具店，立即動員趕查捕他。

警方見他進釣具店正專心挑活餌，立即上前，自他背後，以1記擒抱摔將他制伏，在他口袋搜出折疊刀，並在他的BMW轎車搜出25顆子彈，帶他到租處查獲1把改造手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送法辦。

高雄市警方1記擒抱摔令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝
高雄市警方1記擒抱摔令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝
高雄市警方1記擒抱摔令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝
高雄市警方1記擒抱摔令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝
警方在吳姓男子租處和轎車，搜出槍彈。記者林保光／攝影
警方在吳姓男子租處和轎車，搜出槍彈。記者林保光／攝影
高雄市警方在釣具店門口，以角力1記擒抱摔，令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝
高雄市警方在釣具店門口，以角力1記擒抱摔，令吳姓男子就擒。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 高雄市

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