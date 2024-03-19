影／槍毒通緝犯愛上釣魚 釣具店前1記擒抱摔就逮
高雄吳姓男子涉9件槍砲及毒品案，經高雄、橋頭院、檢發布通緝。警方查出他愛釣魚，趁他到釣具店購物擁上擒拿，以角力1記「擒抱摔」制伏他，搜出槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
據了解，吳姓男子（36歲）涉毒品案，經高雄地方法院判刑9年9月，未到案執行通緝中，另涉1件槍砲案、7件毒品案，由高雄、橋頭2地檢署通緝。
高雄市刑大偵三隊與鳳山警分局追緝吳姓男子，查出他喜歡釣魚，常出入高雄市林園區海釣場，2月23日獲悉他出現林園區林園北路某釣具店，立即動員趕查捕他。
警方見他進釣具店正專心挑活餌，立即上前，自他背後，以1記擒抱摔將他制伏，在他口袋搜出折疊刀，並在他的BMW轎車搜出25顆子彈，帶他到租處查獲1把改造手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言