幫帶行李免費遊台灣 泰男藏5公斤大麻闖關失敗

泰國男子AUTTAPOL KITTITHARAKUL去年9月18日獲免費遊台機會，只要成功協助運毒集團帶1只夾藏5公斤大麻的行李箱入境來台，還有5萬泰銖後謝。示意圖與本案無關。記者陳宏睿／翻攝

23歲泰國籍男子AUTTAPOL KITTITHARAKUL去年9月間接受販毒集團委託，以招待免費食宿、機票還有4000元零用錢為代價，協助將一只行李帶到台灣，入境時被海關查獲夾層內夾藏21包市價逾755萬元的二級毒品大麻，他坦承抵台後順利將行李交給運毒集團的成員，可再領取5萬泰銖的報酬，桃園地檢署偵結依毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌將他起訴，目前在押中。

起訴指出，KITTITHARAKUL於去年9月18日受運毒集團成員、綽號「Chew」等人之託，與另名成員KIATSIRI CHAICHOMPOO帶著事先向Chew領取、夾藏大麻毒品的行李，一同到曼谷素萬那普機場搭乘當天下午飛往台灣的星宇JX-746班機，並於當晚6點多抵達桃園國際機場。

KITTITHARAKU與CHAICHOMPOO2人分別入境時，KITTITHARAKU遭海關人員查獲行李有異，開箱發現行李夾層內藏有21包不明物體，經檢測證實為總淨重5033.67公克大麻。

KITTITHARAKUL供稱，綽號「Chew」男子出資，替他及CHAICHOMPOO支付來台的機票、住宿，還給他零用的交通費用4000元，同時允諾，等他們2人抵達台灣並交付這個行李箱給綽號「MOMO」的運毒集團成員後，可再領取泰銖5萬元的報酬，沒想到闖關失敗。

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