影／台中警動員千人掃毒 扣上億毒品警犬也立功

台中市警局從本月4日至18日展開為期15天的大掃毒行動，動員破千人次警力查緝，查獲各級毒品百公斤，市價上億元，帶回涉案人193人，檢察官聲押31人獲准，其中警犬在上周前往中區一家夜店查緝時，順利建功，在該處查獲涉案移工等172人，以及176包的K他命與毒咖啡包。

台中市警局執行全國「第十波安居緝毒專案」，期間自3月4日至18日止，針對幫派組織涉毒、潛藏社區中的毒品犯罪強力掃蕩及強化反毒友善通報網，期間共動員警力1025人次、執行742場次，針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查等強勢作為。

台中市警局統計，專案期間137件、犯嫌193人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計99人，檢察官聲押32人，法院裁定羈押31人；查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲465株、毒品咖啡包達2022包，查扣毒品市價上億元。

此次次專案工作期間，台中市刑大偵查第一隊接獲販賣咖啡包情資，經多日追查、埋伏，在市區查扣第三級毒品咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、5700元及手機2支等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。