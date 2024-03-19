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影／台中警動員千人掃毒 扣上億毒品警犬也立功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局從本月4日至18日展開為期15天的大掃毒行動，動員破千人次警力查緝，查獲各級毒品百公斤，市價上億元，帶回涉案人193人，檢察官聲押31人獲准，其中警犬在上周前往中區一家夜店查緝時，順利建功，在該處查獲涉案移工等172人，以及176包的K他命與毒咖啡包。

台中市警局執行全國「第十波安居緝毒專案」，期間自3月4日至18日止，針對幫派組織涉毒、潛藏社區中的毒品犯罪強力掃蕩及強化反毒友善通報網，期間共動員警力1025人次、執行742場次，針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查等強勢作為。

台中市警局統計，專案期間137件、犯嫌193人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計99人，檢察官聲押32人，法院裁定羈押31人；查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲465株、毒品咖啡包達2022包，查扣毒品市價上億元。

此次次專案工作期間，台中市刑大偵查第一隊接獲販賣咖啡包情資，經多日追查、埋伏，在市區查扣第三級毒品咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、5700元及手機2支等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

另外台中市第一警分局與市刑大警犬隊、保大特勤中隊、移民署專勤隊組成專案小組，上周前往中區一家夜店查緝，該家夜店以吸引外籍移工為主，但有情資顯示有毒品流傳，警犬Uhoo配合行動，在消費者坐的沙發發現毒品，此案一共122包K他命、54包毒咖啡包等證物，逮捕了172名涉案人。

台中市警局展開為期15天的緝毒行動，和平警分局查緝到種植大麻案。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，和平警分局查緝到種植大麻案。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，警犬配合搜索行動，在中區一家夜店查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，警犬配合搜索行動，在中區一家夜店查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，警犬配合搜索行動，在中區一家夜店查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，警犬配合搜索行動，在中區一家夜店查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，查扣市價上億元的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局展開為期15天的緝毒行動，查扣市價上億元的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市 咖啡 毒品

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