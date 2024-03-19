男子騎車未開大燈被警攔下提醒 意外起獲大量毒品
南市警局保安大隊特殊任務編組（霹靂小組）警員前天深夜執行巡邏勤務時，在永康區發現男子騎機車未開大燈，警攔下提醒，男子神色慌張直冒冷汗，警進一步查出逾40公克海洛因、安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例送辦。
前晚10點許，保大霹靂小組警員吳柏縉、郭恒瑋執勤開著警車來到永康區中山路時，發現騎機車的50歲王男未開大燈，趨近攔下後原要提醒注意安全。
結果王男神色慌張、額頭直冒冷汗，眼神閃爍，警員吳柏縉、郭恒瑋直覺有異，王男自知難逃法網，主動從身上交出海洛因1小包（約0.55公克）、安非它命9小包（約31.47公克）、愷他命3小包（約10.77公克），共計重達42.79公克，初步篩檢張嫌尿液也呈現毒品反應，警詢後依毒品危害防制條例送辦。
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