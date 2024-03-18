花蓮麻將館成毒窟 警查獲108包毒品咖啡包

花蓮縣警察局刑警大隊於1月間偵破毒品案，向上溯源後，發現毒品來源竟來自吉安鄉某知名休閒麻將館，31歲葉姓主嫌疑似教唆員工販毒，也聚集在麻將館後面吸毒。8日警方前往查扣毒品咖啡108包等新興毒品，包裝疑冒用日本髮廊的名稱，還有隻鴿子圖案，最後仍栽在警方手裡，依法移送法辦。

縣警局指出，刑警大隊於1月間，偵破新興毒品案，向上繼續追查，得知吉安鄉麻將館成為毒窟，還有疑似販毒的情形。歷經2個多月的蒐證，刑大8日持法院核發搜索票，前往葉嫌住處及休閒麻將館等地搜索，查緝4人到案，查扣毒品咖啡108包、愷它命1包及彩虹菸2包等新興毒品。

其中毒品咖啡包與過往的咖啡包相比，尺寸縮小不少，上面的「roost warmly hair」字樣，疑似冒用日本橫濱的一家髮廊店名，讓人以為是洗髮潤髮類產品，以避人耳目。

花蓮刑大副大隊長張益新指出，目前得知麻將館利用夜間打烊後，聚集多數年輕人吸食毒品，若現場還有人在打麻將，就會移至麻將場後方吸毒或疑似交易毒品。調查吸毒者青年居多，還沒發現有少年染毒，全案以違反毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。