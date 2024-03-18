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影／蘆洲毒蟲持雙刀逛大街被捕 原來已是累犯
新北市蘆洲區昨晚有人手持2把西瓜刀在巷內遊蕩，警方立刻趕抵制伏，發現25歲曾姓男子根本吸毒吸到神智不清，且去年12月便曾持刀逛大街被捕。這回依恐嚇公眾罪嫌移送法辦，檢察官訊後無保請回。
警方昨晚8時許接獲民眾報案，指稱蘆洲區民族路167巷，有人拿著2把西瓜刀在路上行走，員警迅速趕抵尋獲，曾姓男子立刻將刀扔在地上，被壓制逮捕過程中滿口胡言亂語令人聽不懂，後來發現他手上沾有不明粉末，曾男坦承剛剛喝了毒品咖啡包，隨即被帶回派出所。
曾男有毒品、詐欺前科，去年12月8日晚上也是吸毒之後，拿著1把西瓜刀在巷內行走，當時因情緒激動被強制送醫，警方事後僅依社會秩序維護法移請裁罰。
未料昨天晚上他又吸毒後持雙刀上街，造成民眾恐慌，這次警詢後依刑法恐嚇公眾罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，檢察官訊後無保請回。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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