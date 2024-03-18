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影／台中油漆商月入15萬不夠 涉毒被逮求警：別聲張
台中市刑大去年透過一件毒品案溯源，發現毒品上手是擔任油漆包商的林姓男子，警方趁林男完成民宅油漆工程時，收網抓人，當場查扣模擬槍、子彈、安非他命等贓證物，林男坦言，因染毒癮，每月15萬元收入仍不夠用，還拜託警方「逮捕動作小一點」、「沒面子」，全案依毒品等罪移送後，檢方聲押獲准，近日已依毒品罪起訴林。
台中市刑大六隊在去年6月間，查獲康姓男子（30歲）涉毒品案，全案經向上溯源，發現是彰化市林姓油漆包商（42歲）所提供，全案經報請彰化地檢署檢察官指揮後，去年8月底前往台中市中區搜索，當場查獲林與另名楊姓男子（38歲），查獲市價約6萬多元的安非他命7包（重16.15公克）、手機2支、電子磅秤、模擬槍1把、子彈19發等贓證物。
經查，林男月收入約15萬元，但仍因染上毒癮而入不敷出，甚至要對外販售毒品，以牟取不法利益，警方收網時，林男與楊男才結束民宅的油漆工程，林男還拜託警方，「動作小一點」、「被看到沒面子」。
全案警詢後依毒品等罪移送彰化地檢署，檢方訊問後聲押林男獲准，檢方近日已偵結，將林男依毒品罪起訴。
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