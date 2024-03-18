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影／無業女想牟利 泰國輸大麻藏娃娃 警扣百萬毒
台中市林姓女子無業，異想天開委由泰國的友人購買市價百萬元的大麻後，藏於石膏娃娃內輸入台灣，林女再委由其他在台友人收貨，刑事局中打接獲台中關通報後，去年11月初收網抓人，查扣1094公克大麻，林女依毒品罪送辦後，檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴林女。
刑事局中打四隊在去年底接獲關務署台中關通報，攔查到貨品以洋娃娃名義，自泰國進口來臺之可疑包裹，經查驗發現包裹內石膏娃娃，夾藏約1公斤之第二級毒品大麻，立即組成專案小組，報請台中地檢署調股檢察官陳文一指揮偵辦。
經查，林女（32歲）是透過通訊軟體，向泰國當地友人購買大麻，另為躲避警方查緝，利用不知情男子出面簽收包裹，直到警方上門該男子才知道涉入運輸毒品案，惹上麻煩，後續循線在台中西區住處，將林女查緝到案，查扣1094公克的大麻，市價約100萬元，全案依涉嫌毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。
刑事局呼籲，大麻為毒品危害防制條例所列管之第二級毒品，從事運輸第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責極重，勿以身試法，並提醒民眾切勿代他人收領來路不明包裹，以免涉犯重罪。
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