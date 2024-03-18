彰化油漆工包商月入15萬仍販毒 中市警緝毒溯源逮獲

彰化42歲林姓男子為油漆工包商，月入新台幣15萬，但他仍販售毒品牟取不法獲利，為避免遭黑吃黑更隨身攜帶槍枝，中市警緝毒案溯源逮捕林男及38歲楊姓共犯，全案移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊今天發布新聞稿表示，去年查獲30歲康姓男子涉嫌持有施用毒品案，向上溯源鎖定居住於彰化市林男涉嫌販賣毒品，經報請檢察官指揮，時機成熟持院、檢核發搜索票及拘票在台中市中區執行搜索及拘提，緝捕林男及楊姓共犯到案。

警方調查，林男為油漆工包商，月收入約為15萬元，生活條件優渥，平時出入以名車代步，但他仍對外販售毒品牟取不法獲利，並隨身攜帶槍枝以防黑吃黑，遭警方逮捕時也剛結束民宅油漆工程，當下情急表示希望警方動靜小一點，不要讓別人發現他涉嫌販毒情事太沒面子，讓警方啼笑皆非。