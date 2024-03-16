網購5.9公斤大麻！從泰國藏電棒燙軸心空運來台 桃園2男下場曝光

26歲萬姓男子與洪姓男子，夥同暱稱「囝仔藍若」意圖販毒牟利，去年9月向不詳賣家購買市價890萬元、5932.47公克的二級毒品大麻，藏於電棒燙軸心之內，自泰國空運快遞來台，但遭海關識破，不動聲色循線逮到收貨的萬男及洪男，桃園地檢署近日依運輸二級毒品、懲治走私條例等罪起訴2人。

起訴指出，萬男、洪男及「囝仔藍若」意圖於國內販售大麻，去年9月30日前，先由「囝仔藍若」以不詳方式向賣家購得這批5.9公斤的毒品，並將大麻一一塞進電棒捲的軸心內，偽裝成進口美髮器材電棒捲，使用萬某提供的聯絡電話及收取貨品的桃園區中正路地點，3人計畫等貨品入境，萬某領到包裹後，交由洪某聯絡買家取貨，萬某事成可得10萬元報酬。

去年10月3日上午10點，軸心藏有5.9公斤大麻的美髮器材電棒燙包裝成6大箱進入財政部關務署的倉庫時，遭查緝人員認為有異，於是依海關緝私條例等規定先予以搜索扣押，開箱查驗果然於電棒捲的軸心內發現大麻毒品，為了順利查緝收貨者，桃園市調處10月5日上午11點隨同送貨員按址投遞，待萬男出面領取逮捕，循線再逮到洪男。

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