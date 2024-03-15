影／通緝男違停見警攔駕車逃 勇警衝上車喝令停車還搜出毒品

毒品通緝溫姓男子今天搭友人鄭姓男子所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區公車停靠區，見員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北市公館方向逃跑，經衝上車員警喝令停車，在北市自來水博物館前為雙北警方合力攔下，車上還搜出上百公克毒品。警詢後明將溫男及鄭男依妨害公務及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警分局交通分隊吳姓及洪姓員警今天下午3時55分駕駛警用巡邏車行經永和區福和路，見鄭姓男子（19歲）駕駛一輛黑色休旅車違停在公車停靠區，吳員下車要求駕駛鄭男出示證件，欲依法開單告發時，突見該車右後方電動車門突然打開，乘客溫姓男子（25歲）神色慌張隨即下車離去。

洪員見狀立即追上前盤查要求出示證件，溫男一臉無辜先說要上車拿證件，隨後洪員陪同溫男至車邊拿證件之際，雙方在車門邊發生拉扯，溫男竟要求駕駛鄭男趕快開車，洪員也奮勇擠上該車後座，被鄭男連人帶車沿福和路開上永福橋至北市公館。

「不要一錯再錯，馬上靠邊停車。」在車上的洪員不僅冷靜以警用無線電呼叫警力支援，也大聲喝令鄭男靠邊停車，最後該車下永福橋後，停靠在台北市立自來水博館前，雙北市支援警力也迅速趕到現場，當場逮捕鄭男及溫男二人，連車上未成年少男少女共4人，全部帶返警局，警方隨後在車上搜出一百多公克K他命。

經查，溫男為台北地檢署發布的要執行2年刑期的毒品通緝犯，警詢後今明天溫男及鄭男依妨害公務及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，溫男並依法解送台北地檢署歸案。

洪員今天奮勇跟上車追人，執法同時也面臨個人生命危險，所幸在警力支援下成功又平安逮捕通緝嫌犯，永和警分局長王耀輝十分肯定洪員的英勇表現，他表示，會依規定加以表揚。 毒品通緝溫姓男子今天搭友人鄭姓男子（中）所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區福和路公車停靠區，見永和員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北市公館逃，經衝上車員警喝令停車，在北市自來水博物館前為雙北警方合力攔下，車上還搜出上百公克毒品。記者王長鼎／翻攝 毒品通緝溫姓男子今天搭友人鄭姓男子所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區福和路公車停靠區，見永和員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北市公館逃，經衝上車員警喝令停車，在北市自來水博物館前為雙北警方合力攔下，車上還搜出上百公克毒品。記者王長鼎／翻攝 毒品通緝溫姓男子今天搭友人鄭姓男子所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區福和路公車停靠區，見永和員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北市公館逃，經衝上車員警喝令停車，在北市自來水博物館前為雙北警方合力攔下，車上還搜出上百公克毒品。記者王長鼎／翻攝 毒品通緝溫姓男子（前左二）今天搭友人鄭姓男子所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區福和路公車停靠區，見永和員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北市公館逃，經衝上車員警喝令停車，在北市自來水博物館前為雙北警方合力攔下，車上還搜出上百公克毒品。記者王長鼎／翻攝

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