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藏毒鞋墊下！高港警埋伏4個多月 毒販走路畸形被識破

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄港務警察總隊去年接獲線報，林姓、陳姓、林姓3名男子藏匿於鼓山區私下販毒，經數月蒐證監控，今年1月初，檢警突擊3人在日昌路的居所，不過，一開始3人堅不配合僅搜出少量毒品，其中62歲林男神色緊張，走路詭異，經警要他脫鞋後，赫然發現鞋墊下藏數十包毒品，讓3人百口莫辯，坦承犯行。

高港警指出，去年9月就開始聯合轄區高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊第5隊，監控在鼓山區販毒的49歲林姓、46歲陳姓、林姓62歲男子三人，並發現三人不僅以「暗語」聯絡藥腳，還多次更換手機號碼、交易地點，企圖逃避警方查緝。

警方埋伏蒐證期間，發現幾乎每天均有數名毒蟲前往上述3人日昌路住處購買毒品，研判3人應持有大量毒品在身。

經埋伏多月後，高雄地檢署檢察官指揮警方突擊3人住處，一進屋，除明顯放於客廳茶几來不及藏匿之少量包裝毒品外，三人堅不主動交付剩餘毒品，企圖蒙混過關。

由於，林姓3人消極不配合，員警只好逕自在廚房雜物櫃夾層中，搜出數包藏匿之毒品；另於搜身時，62歲林男因神色緊張，走路動作極不協調，被警要求脫掉布鞋進行搜查，當場發現他鞋墊下藏有數十包海洛因毒品，三人百口莫辯下，只好坦承犯行。

警方指出，這起搜索行動總共查獲第一級毒品海洛因約30.06公克、第二級毒品安非他命約21.46公克、電子磅秤、毒品吸食工具、販毒聯絡使用之行動電話及疑似贓款3萬8600元等犯罪證物，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品、吸食器、販毒現金、聯繫手機等證物。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品、吸食器、販毒現金、聯繫手機等證物。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝
警方起獲大量毒品。記者古和純／翻攝

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毒品 警察 販毒

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