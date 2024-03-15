影／姊弟戀她掩護小13歲男友偷夾娃娃機店 雄警查出2人另涉毒

高雄市小港區某夾娃娃店1月遇竊，店家調閱店內監錄影像，發現1名男子偷走機台上的待補獎品，報警追查出1對尤姓男子與大他13歲的葉姓女友涉案。昨天警方到尤住處逮人，並搜出毒品，將2人移送法辦。

據了解，尤姓男子（29歲）與42歲的女友葉姓女子，1月22日凌晨，開車到小港區桂華街某夾娃娃機店，尤男戴白色鴨舌帽及口罩進入店內，涉嫌偷走4個公仔和1台小型快煮鍋，葉女沒下車，在車內涉嫌把風，得手後馬上逃離。

小港警分局調閱相關路口監視器，追查出尤姓男子和女友涉案，昨天持搜索票，到高雄市大寮區中正路尤男住處，只找到其中1個公仔盒子，但搜索時發現2人涉嫌藏有1包安非他命及4組吸食器，立即逮捕2人。

尤、葉承認偷夾娃娃店的公仔等禮品，但已經變賣。全案依竊盜罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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