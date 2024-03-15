快訊

媽媽突中風想請假被刁難 家庭照顧一圖看不離職攻略

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

影／姊弟戀她掩護小13歲男友偷夾娃娃機店 雄警查出2人另涉毒

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區某夾娃娃店1月遇竊，店家調閱店內監錄影像，發現1名男子偷走機台上的待補獎品，報警追查出1對尤姓男子與大他13歲的葉姓女友涉案。昨天警方到尤住處逮人，並搜出毒品，將2人移送法辦。

據了解，尤姓男子（29歲）與42歲的女友葉姓女子，1月22日凌晨，開車到小港區桂華街某夾娃娃機店，尤男戴白色鴨舌帽及口罩進入店內，涉嫌偷走4個公仔和1台小型快煮鍋，葉女沒下車，在車內涉嫌把風，得手後馬上逃離。

小港警分局調閱相關路口監視器，追查出尤姓男子和女友涉案，昨天持搜索票，到高雄市大寮區中正路尤男住處，只找到其中1個公仔盒子，但搜索時發現2人涉嫌藏有1包安非他命及4組吸食器，立即逮捕2人。

尤、葉承認偷夾娃娃店的公仔等禮品，但已經變賣。全案依竊盜罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

尤姓男子（中）涉嫌偷夾娃娃機店公仔，警方到他住處示出搜索票，另搜出毒品。記者林保光／翻攝
尤姓男子（中）涉嫌偷夾娃娃機店公仔，警方到他住處示出搜索票，另搜出毒品。記者林保光／翻攝
尤姓男子涉嫌偷夾娃娃機店公仔。記者林保光／翻攝
尤姓男子涉嫌偷夾娃娃機店公仔。記者林保光／翻攝

夾娃娃機 女友

延伸閱讀

阿沁妻花花涉毒道歉遭出征！親妹發聲：亂詛咒的祝你別出事

恐怖男友！出拳腳踹下體害女友腹腔大出血慘死 判關10年定讞

庫柏力克熊70隻與經典公仔遭竊 瘋狂收藏大叔損失500萬

阿沁嫩妻花花涉毒遭逮！同名女星喊冤：真的不是我啊

相關新聞

陳重文涉監視器弊案 柯文哲重提往事批：藍綠聯合Ａ錢

台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案，民眾黨主席柯文哲今早表示，他擔任台北市長時就對台北市議會這條但書很有意見，卸任後不清楚蔣...

北市議員疑藉質詢護航廠商遭聲押非首例 新北、雲林議員有先例

台北市議員陳重文被控利用質詢機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，藉此追加預算，從中收取賄賂，檢方漏夜偵訊後，發現陳...

影／姊弟戀她掩護小13歲男友偷夾娃娃機店 雄警查出2人另涉毒

高雄市小港區某夾娃娃店1月遇竊，店家調閱店內監錄影像，發現1名男子偷走機台上的待補獎品，報警追查出1對尤姓男子與大他13...

失聯移工「揪團」下田見查緝赤腳逃 南市專勤隊逮23人

因農村人口老化外移，台灣農業缺工問題相當嚴重，因有利可圖，失聯移工農忙時節四處流竄打零工，已經從跑單幫變「揪團」，台南市...

馬祖也傳出1名大陸漁民失足落海 兩岸同步搜救

金門昨天發生大陸籍漁船觸礁沈沒的意外，目前還有2名漁民落海失蹤；馬祖地區昨天晚間也發生大陸籍「閩連漁60911」漁船的1...

影／太想賺大錢！高雄阿伯3度面對車手 付128萬恐血本無歸

高雄70歲劉姓男子上網看見投資高獲利廣告，於今年1月加入飆股群組，但因20萬元血本無歸才知遇上詐騙報警；怎料，2月劉男再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。