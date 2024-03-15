陸漁船沉沒／陳揆：人道救援共同努力

行政院長陳建仁。記者曾學仁／攝影 上月陸船金門水域翻覆案事件未完，昨天凌晨再發生一艘大陸漁船於金門東碇島附近海域沉沒，陸船員已有兩人罹難。陸委會昨晚回應指出，搜獲的生還者及罹難漁民大體均已交由陸方搜救單位運回，並無陸方家屬赴金門處理相關事宜之需求。

行政院長陳建仁在行政院會表示，兩岸之間的合作，確保漁民權益及生命財產安全，是政府應該做的，感謝海巡署盡心盡力。他也表示，兩岸過往合作救援的成果顯示，在人道救援部分，中國、台灣未來可以持續共同努力，藉以保障漁民權益與生命財產安全。

陸委會昨晚表示，大陸籍漁船在金門東碇海域沉沒後，我方海巡署即應陸方之請，會同陸方搜救單位聯合持續搜救；如有進一步搜救結果，海巡署會公布相關訊息。陸委會說，本次救援事件由台北任務管制中心接獲陸方訊息後，即時通報國家搜救指揮中心與海巡署協助救援，陸方福建搜救部門亦同步告知我方該船員落海相關資訊。