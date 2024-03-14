高雄男網售主打「LV」毒咖包 這原因被捕判刑4年2月

高雄新興分局去年3月溯源查出，24歲曾姓綽號「小鹿」的男子涉嫌販毒，警獲線報後，於橋頭區埋伏逮獲曾男，在曾車內及住處，起出第三級毒品K他命56.69公克及698包毒品咖啡包；近日，曾觸犯毒品危害防制條例兩罪，被橋頭地院判應執行刑4年2月。

判決指出，曾男於3月28日被捕落網，但在此之前兩度交易毒品，一次是李姓藥腳交易10包混合第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」的毒品咖啡包及5公克K他命，獲8700元；間隔兩周，曾與董姓藥腳交易10包含有第三級毒品「氯甲基卡西酮」成分毒品咖啡包，獲3000元。

「曾利用微信與購毒者聯繫，在確認交易地後，便開車外送毒品，躲避查緝。」警方表示，網路上，曾以每包毒品120元至200元價格販毒。

曾對於犯行坦承不諱，證詞與李、董二人相符，而警方起獲曾男私藏近700包的毒品咖啡包，外包裝設計有「大力水手」、「老子有錢」、「LV」，其中主打「LV」精品樣式，多達611包，擺相醒目。

法院審酌，曾雖坦認為了賺錢購毒才會犯行，且自白混合兩種以上第三級毒品販毒，而從他住處、車內起獲大量毒品咖啡包，可從重量刑，但曾實際販售數量不多，且均賣給熟識，犯罪影響終究不熟大盤毒梟，加上曾過去並無販毒前科，依此量刑。

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