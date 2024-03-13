違停紅線遭拖吊…男鑽進愛車駛離未果 暴怒砸車還亮槍恐嚇警

新北市39歲張姓男子昨天開車行經板橋時因一時尿急，將車違停在紅線上至便利商店上廁所。海山分局拖吊車正進行拖吊時，張男欲將車輛駛離未果竟持球棒猛砸拖吊車，被警員制止時還掏槍作勢攻擊隨後開車逃逸。警方尾隨追捕20分鐘內將張男逮捕，並起出空氣槍及西瓜刀、棍棒，詢後依妨害公務及恐嚇罪嫌送辦。

據了解，39歲陳姓男子昨天下午4時許，開車行經板橋區華江一路與華江九路口時，張男因尿急為貪圖一時方便，不顧對面就有停車場，將車輛違停在紅線上就逕自至一旁便利商店上廁所。海山分局交通分隊警員執行違停拖吊勤務行經，見到有違停車便上前執行拖吊。

此時張男上完廁所走出便利商店時，見到愛車遭拖吊竟衝上前鑽進愛車駕駛座，猛踩油門意圖將車輛駛離，但因車輛已被拖起根本動彈不得，輪胎還磨地造成大量白煙。張男見無法移動車輛竟憤而持球棒猛砸拖吊車，在場警員立即制止，但張男仍不聽勸阻，竟突然掏出槍枝作勢攻擊，大聲恐嚇拖吊車司機將其車輛放下。

執行拖吊勤務的警員因執行交通稽查取締勤務未攜帶槍械，且第一時間無法判斷張男手中槍枝真偽，只得不斷安撫張男情緒，拖吊車司機也嚇得趕緊將張男車輛放下，張男隨後開車加速逃逸。警員立即駕駛拖吊車尾隨，並同步通報線上警力支援。20分鐘內在800公尺遠的社區大樓地下室逮捕張男，並起出球棒、西瓜刀及空氣槍，詢後依妨害公務及恐嚇罪嫌將張男移送新北檢偵辦。

另外警方還發現張男駕駛之車輛懸掛註銷車牌，旋依道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款告發，依法可處5400元罰款。

海山分局長陳保緒表示，違停除可能遭拖吊及收到罰單外，如導致其他用路人發生交通事故，違停駕駛也需負擔刑事及相應的賠償責任，警方將持續加強取締執法的強度，民眾切勿心存僥倖，貪圖一時方便以身試法。