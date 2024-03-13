衝浪板內藏隔間？桃機首起衝浪板藏毒闖關案 起出5.5公斤大麻花
關務署台北關與航警局安檢大隊查獲走私毒品新花樣，本月2日執行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現一塊衝浪板的X光顯像有異，衝浪板內竟有數個明顯可見的隔間，破壞衝浪板後從內部起出數包第二級毒品大麻花，總重約5.5公斤。夾帶毒品入境的何姓旅客向警方辯稱不知內部藏毒，警訊後仍依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。
據了解，本3月2日下午2時40分，一名何姓旅客搭乘泰越捷航空VZ-562航班自曼谷抵達桃園國際機場第一航廈，遭海關及航警查獲在衝浪板內夾藏第二級毒品大麻花，何姓旅客向警方辯稱不知道為何衝浪板內竟藏有毒品，但警方偵訊後，仍依違反毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。
知情人士透露，近年來走私毒品入境的方式層出不窮，像是本次查獲的衝浪板藏毒闖關就聞所未聞，嫌犯試圖偽裝成出國衝浪返台，想讓第一線查緝人員放鬆戒心，所幸仍遭海關及航警查獲。2023年共查獲旅客夾藏各式毒品闖關案118件，共664公斤，今年至今已查獲近20件夾藏毒品走私案，又以泰國及大麻為大宗。
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