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影／高雄運毒小蜜蜂遇警衝撞2偵防車 臂盾、警棍破窗逮人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄王姓男子涉嫌當販毒集團送貨「小蜜蜂」，遇到警方圍捕竟衝撞警方偵防車：2輛偵防車遭輕微撞損，未造成員警傷亡。警方趨前持臂盾、警棍破窗逮人，在車上搜出毒品及疑似販毒贓款。

高雄市刑警大隊偵八隊今年初接獲線報，得悉王姓男子（23歲）利用通訊軟體聯絡販毒，警方追查他的身分和座車，直到3月6日，發現他的轎車出現在高雄市鳳山區，立即動員圍捕他。

警方追到鳳山區大東二路巷子，2輛偵防車前後包抄，王姓男子見前方有警車，倒車撞上後方追來的警車，再向前衝撞前方圍上的警車。

警方堵住王的去路拔槍下車，持臂盾、警棍破窗，才將王拉下車制伏。

警方在王的車上查獲毒品咖啡包8包、K他命3包，總重50餘公克，以及疑似贓款近17萬元。經連日查出他只是幫販毒集團運毒的「小蜜蜂」，警方將他移送高雄地檢署，檢方對他聲押獲准。

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高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人，搜出販毒贓款和毒品。記者林保光／攝影
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人，搜出販毒贓款和毒品。記者林保光／攝影
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／攝影
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人。記者林保光／攝影
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人，搜出毒品和販毒贓款。記者林保光／攝影
高雄市刑大查捕涉嫌販毒的王姓男子，遭開車衝撞警用偵防車，警方破窗逮人，搜出毒品和販毒贓款。記者林保光／攝影

毒品 警車 販毒

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