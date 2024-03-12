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苗警盤查詐騙車手慣用車輛 查獲外籍移工持有大量毒品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局有鑑於詐欺集團車手常駕駛某特定廠牌進口車輛，近來加強攔檢該特定廠牌的可疑車輛，強力打擊詐欺車手提(領)款，以守護民眾財產安全；昨晚間警方在後龍鎮中華路執行盤查勤務時，意外查獲一名駕駛雖是合法外籍移工，但車內竟有大量毒品，當場帶回偵辦。

竹南警察分局後龍分駐所所長楊旭中、警員廖宜陽昨深夜執行巡邏勤務時，在後龍鎮中華路發現1特定廠牌進口車輛形跡可疑，並有交通違規行駛狀況，隨即執行攔檢。駕駛該車輛者為1名合法外籍移工，當場在副駕駛座位上發現放有數10包不同圖樣咖啡包。

經初步檢驗，車上計有安非他命16餘公克、彩虹菸29餘公克及30包毒咖啡包(經檢驗均有愷他命或卡西酮毒品陽性反應)，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

縣警局長陳世煌今天下午前往後龍分駐所頒發破案茶，鼓勵同仁落實勤務攔檢可疑車輛。他表示，該勤務雖未查獲詐欺車手，但查獲大量毒品並防制該批毒品危害國人健康，對治安維護大有助益；同時他也指示後龍分駐所針對該外籍移工持有的大量毒品，溯源追查其上、下游犯罪者，以強力打擊詐欺、毒品、掃蕩黑道幫派並檢肅非法槍械，維護苗栗縣良好治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗警方昨晚攔檢詐欺集團車手慣用的某特定廠牌可疑車輛時，意外查獲一名外籍移工持有大量毒品。圖／苗栗縣警局提供
苗栗警方昨晚攔檢詐欺集團車手慣用的某特定廠牌可疑車輛時，意外查獲一名外籍移工持有大量毒品。圖／苗栗縣警局提供
縣警局長陳世煌（左二）今天下午前往後龍分駐所頒發破案茶，鼓勵同仁落實勤務攔檢可疑車輛。圖／苗栗縣警局提供
縣警局長陳世煌（左二）今天下午前往後龍分駐所頒發破案茶，鼓勵同仁落實勤務攔檢可疑車輛。圖／苗栗縣警局提供

毒品 移工 詐欺 車手

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