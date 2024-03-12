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總統大選前PTT發文稱「斬首蔡英文」 無業男到案：生活壓力大

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

今年總統大選投票前一天，PTT出現貼文指要斬首蔡英文總統，刑事局追查無業鄧姓男子貼文，通知到案，他稱生活壓力大，貼文抒發情緒，警詢後依恐嚇危害安全罪函送。

警方調查，無業29歲鄧姓男子住新北市，曾就讀資訊相關大學學系及研究所，今年1月12日上午7點多，在家用手機以VPN網路跳板上網，在PTT八卦版貼文「1／13斬首蔡英文刻不容緩」。

刑事局科技犯罪防制中心科技偵查隊從貼文帳號比對網路資料，上月29日通知鄧到案，他坦承貼文，稱生活壓力大，抒發情緒，警詢後請回函送。

依刑法恐嚇危害安全罪，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

今年總統大選投票前一天，PTT出現貼文指要斬首蔡英文總統，刑事局追查無業鄧姓男子貼文，通知到案依恐嚇危害安全罪函送。記者李奕昕／翻攝
今年總統大選投票前一天，PTT出現貼文指要斬首蔡英文總統，刑事局追查無業鄧姓男子貼文，通知到案依恐嚇危害安全罪函送。記者李奕昕／翻攝

PTT VPN 大選 恐嚇 蔡英文

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