國際郵包暗藏毒品 航警查出收件人竟是留德音樂生

航空警察局與財政部關務署發現國際郵包夾藏搖頭丸等違禁物品，不動聲色，趁洪姓男子領取包裹，立即逮捕洪，溯源追查跨國購毒者，竟查出是留學德國音樂生吳姓男子涉案。2人經檢方聲押獲准。

據了解，航警高雄分局與關務署台北關松山分關，1月間發現這件可疑國際郵包，海關會同郵局人員開驗，發現包裹內以黑色塑膠包裝，夾藏1234公克搖頭丸，成立專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。 警方不動聲色，在包裹寄到台南市洪姓男子（22歲）的住處，趁洪領取包裹，立即逮捕他查辦。

專案小組溯源追查，發現洪在網路認識吳姓男子（24歲），收取吳的2萬元酬勞去領包裹，直到2月間，查出吳的確實身分，趕往桃園吳的住處搜索，才得知吳是留德音樂生，2年前返回國，才憑藉旅歐求學時候的人脈購毒，請人從荷蘭以包裹夾藏方式走私搖頭丸。

警方在吳姓男子住處及倉庫，除了查獲約300公克搖頭丸，另有中樞神經迷幻劑毒品「迷幻蘑菇孢子注射液」、大麻花、大麻種子、大麻膏總重1公斤多和大麻菸彈20多個，以及俗稱「一粒沙」或「加州陽光」的LSD毒郵票百餘片，與各式製毒器具。

警方深入追查，發現吳姓男子在國外便曾拜訪大麻農園、大麻商店，上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，沒想到，回國後卻未發展音樂才能竟涉嫌培植、栽種大麻毒品，令一旁的母親吃驚，緊張得不知所措。

航警高雄分局將全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地檢署後，吳、洪2人經檢察官聲押獲准。

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