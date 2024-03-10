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36奶粉罐毒品空運闖關 價逾7千萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

台中男子王誌豪向外國賣家購買市價7200萬元的逾14公斤海洛因毒品，夾藏在36罐奶粉罐中空運快遞來台，指使同鄉施育宗駕車載楊國正領貨、遭海關攔檢發現。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
台中男子王誌豪向外國賣家購買市價7200萬元的逾14公斤海洛因毒品，夾藏在36罐奶粉罐中空運快遞來台，指使同鄉施育宗駕車載楊國正領貨、遭海關攔檢發現。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
男子王誌豪購得7.2公斤海洛因毒品，賣家以奶粉罐分裝18罐由泰國空運來台，由另一男子楊國正以假名「廖森榮」領取，航警局清查發現，廖森榮還有同樣裝有7.2公斤、18罐海洛因奶粉等待派送，檢警趁楊男出面領貨時逮人；桃園地檢署近日依運輸一級毒品罪起訴王等人，毒品市價估計7200萬元。

起訴指出，王誌豪曾是台中警方線民，去年10月向外國賣家購得7.2公斤海洛因，王男提供手機作為聯絡電話，指示楊國正用以假名收件，並由男子歲施育宗載楊國正去領貨。

這批署名「廖森榮」的毒奶粉A包裹，從泰國以航空快遞來台，進入我國境內後，被關務署察覺有異，扣押開箱發現，奶粉罐夾藏7.2公斤海洛因，航警局隔天前往寄倉業者追查，發現「廖森榮」另有件外觀與A包裹相仿的B包裹待派送，經開箱查驗，同樣夾藏7.2公斤海洛因。

檢警為查緝收貨人，不動聲色地將毒奶粉交由新竹物流繼續派送，王誌豪接獲簡訊後，從台中清水趕至大里的收貨地取貨，警方等楊國正簽完名上前逮人，在外等候的施育宗知悉駕車逃逸，與王誌豪四處躲藏，最後於大甲區某超商遭拘提。

另外，馬來西亞籍男子張國忠，去年12月搭機夾藏安毒入境，才剛下機就遭關務署鎖定，開箱查驗起出市價800萬、重達5.3公斤的毒品，桃檢也依運輸二級毒品罪起訴張男。

毒品 泰國 馬來西亞

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