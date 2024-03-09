毒販不滿遭警釣魚被逮 設陷阱反釣魚...3人押警毆打遭判刑

王姓毒販3年前網路販賣毒咖啡包遭新北李姓員警喬裝買家釣出逮捕，懷恨在心，時隔5個月，以同樣手法販毒，又遇喬裝買家的李員，夥同林男等兩名友人設局假交易，趁李員上車即押走毆打洩恨才放人。新北地院日前依三人以上共同詐欺取財罪及傷害罪，判處王男2年6月徒刑；林男依三人以上共同詐欺取財罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，王男在2021年11月初於通訊軟體微信，以暱稱「煉獄杏壽郎（毛弟）」在網路刊登「有空」的隱含欲販毒訊息，新北市李姓員警喬裝買家坐上王男汽車交易時當場抓人。王男經法院判刑1年10月確定。

王男仍未悔改，2022年4月14日又在微信通訊軟體中以暱稱「毛董」，刊登「有空」、「要找請加這支之前恢復沒看到訊息請加感謝」訊息，又被李員執行網路巡邏發現，懷疑「毛董」可能涉及販賣毒品，與王聯繫洽詢購買毒品事宜。

王男察覺買方疑為警察喬裝，因先前遭查獲而心生不滿，夥同林姓男子與楊姓男子開車出面交易，自已則躲在後車廂，與員相約在也泰山區明志路3段交易，趁李員一上車就將人押走毆打後才放人。

王男被逮後辯稱是要約女生見面才前往，否認相約販毒，但不為法官採信。新北地院日前依三人以上共同詐欺取財罪及傷害罪，判處王男2年6月徒刑；林男依三人以上共同詐欺取財罪，判刑1年10月，可上訴。

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