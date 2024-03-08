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影／北市警溯源抓藥頭 他持百餘粒毒膠囊辯「身心科醫生開的藥」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方去年查獲余姓男子涉嫌販毒，經溯源調查，鎖定上游藥頭葉姓男子，近日循線在大同區葉男住處搜索，查獲毒品安非他命、毒咖啡包、百餘粒毒膠囊等證物，葉男坦承持毒、否認販毒，並辯稱「膠囊是醫生開的藥」，但膠囊初驗呈毒品陽性反應，詢後遭依法送辦。

警方調查，松山分局東社派出所去年查出余男涉嫌販毒，11月間在萬華區逮人送辦，經溯源調查，鎖定上游藥頭是40歲葉男，專案人員今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒、吸食器、分裝袋、磅秤、刮勺、保險箱、手機等證物。

據悉，葉男自稱在工地擔任派遣工，員警上門時坦承持毒但否認販毒，指稱毒品都是在網路上向不明人士買來的，針對179粒膠囊辯稱自己在醫院身心科就診、是醫生開的藥。

但現場不僅咖啡包，連百餘粒膠囊都初驗呈毒品卡西酮陽性反應，且警方清查余男先前都是透過現金或銀行轉帳方式向葉男買毒，葉男販毒犯行明顯。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害旁制條例罪嫌將葉男移送台北地檢署偵辦，持續溯源追查毒品源頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝
警方今年3月4日前往葉男位於大同區的住家搜索、拘提，當場查獲毒品安非他命5包（7.13公克）、印有卡通圖案「湯姆貓與傑利鼠」的毒品咖啡包30包，毒膠囊179粒。記者李隆揆／翻攝

咖啡 毒品 販毒

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