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意圖在馬來西亞詐騙 4名台灣通緝犯遭押解出境

中央社／ 吉隆坡7日專電

4名意圖在馬來西亞架設電信詐騙機房行騙的台灣通緝犯，今天在吉隆坡國際機場被大馬警方移交刑事警察局電信偵查大隊幹員押解出境。

馬來西亞警方和台灣警方合作於1月30日突襲吉隆坡2處所，逮捕年齡介於31歲至44歲的8名犯罪嫌疑人，武吉安曼商業犯罪調查部總監拉姆里（RamliYoosuf）2月中旬召開記者會，說明落網犯罪嫌疑人企圖設立詐騙機房，所幸尚未開始運作即遭逮捕。

根據大馬警方記者會說明，這4名入境馬來西亞的台灣男子均因涉詐騙和組織犯罪遭通緝，當時甫入境大馬約1至2天。

大馬警方與移民局完成相關調查程序後，今天下午由台灣的電信偵查大隊幹員押解出境。

大馬警方派出大批幹員在機場戒護，以防發生意外事件。

馬來西亞近期頻傳詐騙案件，除了有年輕人受高薪誘惑出國工作，實際上是遭騙赴緬甸從事詐騙工作，也有大馬本地人慘遭騙走積蓄。

馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin NasutionIsmail）曾接受大馬媒體聯訪認為，不排除仿效台灣做法，在機場攔查疑似赴緬甸的公民。

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）成員辜健鈫（Daniel Khoo）說，應學習台灣在桃園國際機場提供各種警告標語或拍攝反詐騙短片，讓大馬公民出國以前能看到懸掛在機場的反詐騙標語或布條，發揮當頭棒喝作用。

機場 電信詐騙 馬來西亞

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