死性不改！台南男子涉販毒案仍繼續賣 警方起獲新興哈密綠毒錠等毒品

25歲陳男一年多前曾涉販毒案獲台南檢方交保候傳，不過死性不改仍販毒賴以維生， 在台南、高雄一帶交易，台南市警察局少年隊4日兵分多路到陳男高雄住處搜索，當場將他制伏，並起獲大麻、愷他命等共毛重375公克及所得現金，其中更發現少見的新興毒品哈密瓜毒錠67顆，全案將陳嫌依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，法院裁定羈押禁見。警方表示，將再向上追查毒品來源。

據了解陳男為台南人，一年多前曾涉販毒案，獲交保候傳。不過仍在高雄、台南交界一帶交易毒品行徑大膽。且他生性多疑，故交易地點極少重複，平常更有4輛汽車輪流替換，有時候更會搭乘計程車到交易地點，意圖製造路線斷點混淆警方蒐證。

台南市警少年隊經多次派員喬裝到線報區域勘查，經層層比對，4日清晨警方持法院核發搜索票、拘票，兵分六路共20名警力，到陳嫌高雄茄萣租屋處及可能交易地點埋伏。

陳男正要從住處大門走處，卻大批警力團團包圍，眼見大勢已去只能乖乖配合。隨後警方在陳嫌一輛黑色轎車上起獲大麻、愷他命等共375克毒品，更有交易所得現金5萬5000元。其中查獲的毒品中竟有少見的第三級毒品哈密瓜毒錠67克，毛重約70克。

警方表示， 哈密瓜錠是一種較為少見的新興毒品，以其顏色偏哈密瓜綠而取名，全案將陳男依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，法院裁定羈押禁見，至於毒品來源將再積極追溯源頭。

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