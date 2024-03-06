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涉嫌殺人裝桶封屍…神岡桶屍案酒店女友堅稱「沒有」 卻答不出關鍵疑點

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中神岡桶屍案本周由台中地院國民法庭密集審理，檢方起訴曾從事酒店的蔡姓女子涉嫌殺害陳姓男友裝桶用水泥封屍，蔡今稱陳酒醉會毆打她、還曾借對方2、300萬元，但仍堅稱沒有殺人封屍、沒有對檢警說謊，但對於檢方、法院質疑的關鍵疑點，蔡幾乎都稱不清楚、忘記了。

公訴檢察官今提示蔡女過去4次警詢、11次偵詢筆錄，包括蔡女稱2019年3月4日因陳男喝醉要載他回家，因公寓管理員拒絕幫攙扶，她就轉往汽車旅館投宿，隔天睡醒陳就不告而別，自此沒再見過他，2人僅手機傳訊。

蔡女也提到，陳失蹤前同年農曆年有次回家，陳就拿了張和解書要她簽，記載彼此債務問題，她希望能和平解決就簽了，但該和解書2人的簽名經送交刑事局鑑定，除毫無2人指紋外，也均是出自蔡1人筆跡，蔡女則稱不知道。

至於發現桶屍的神岡廠房，裡頭電鑽、水泥攪拌器及橘色塑膠桶，也是陳叫她去買來放的，不清楚陳作何用途，而陳男失蹤後，蔡女卻持續幫他支付1年的神岡廠房租金，蔡則稱想說陳之後可能還會用。

檢警曾詢問蔡是否承認殺人、陳的家屬得知桶屍迫切想知道原因，蔡否認外，也說「我什麼都不知道。」但蔡女經刑事局鑑定，就是否將陳裝桶封屍等回答，也呈現不實反應，對此蔡堅稱沒有說謊。

公訴檢察官張凱傑今詢問時，蔡表明自己36歲，高中畢業，過去曾有婚姻及2名小孩，是智識健全的母親，並曾有健身房會籍2年，和陳男交往時彼此有債務問題，陳喝醉時曾對她動粗，替陳支付神岡廠房25個月30萬元房租是基於欠陳的「人情債」，並稱她沒殺人封屍、沒對檢警說謊。

審判長劉麗瑛也問蔡女，究竟她和陳男間是誰欠誰錢，蔡說剛認識時自己上班賺的錢都幫陳還高利貸，陳向她借2、300萬元，2017年第一次分手不久，陳想復合說要彌補她，除每天買她時數1萬7000元還會匯錢給她，但後又叫她領出來，最後陳到底欠她多少也算不清。

劉也質疑，陳的家屬2021年就通報陳男失蹤，蔡為何沒告知有替陳承租神岡廠房一事，且還替他支付每月1萬2000元共30萬元租金，這也不是比小數目，蔡女表示她忘了，且當時每月1萬2000元對她來說不算什麼。

劉再問蔡女，既然陳欠她錢，又曾因酒醉毆打她，已知陳不是好對象為何還要復合？蔡則說，久了還是有感情，我比較傻吧。審判長諭知明繼續就科調查、辯論。

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台中神岡桶屍案，陳姓死者的蔡姓女友（右）涉有重嫌現遭法院羈押中，本周由國民法官密集審理。記者曾健祐／攝影
台中神岡桶屍案，陳姓死者的蔡姓女友（右）涉有重嫌現遭法院羈押中，本周由國民法官密集審理。記者曾健祐／攝影

失蹤 檢察官 殺人 酒店

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