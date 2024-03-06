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大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

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大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市社會局有一名女性科員疑似販毒遭檢調搜索。甚至檢調調查這名女科員疑似大膽在北市府大門口公然交易毒品，目前全案正擴大偵辦中。對於有公務員疑似涉嫌販毒，北市府副發言人郭音蘭表示，配合司法調查，毋枉毋縱。

台北地檢署今天指揮台北市大安分局調查網路販賣大麻案，並兵分多路搜索社會局這名女性科員辦公室住處，並且在其男友住著搜出毒品。

根據媒體報導，這起市府公務員涉嫌販毒案，是專案小組發現有人在網路上買到大麻，供稱交易地點在北市府大門，經過層層調查，檢警才鎖定這名社會局女姓科員，甚至檢調懷疑另有共犯，專案小組正在清查中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市政府一名女科員涉嫌販毒，遭檢警搜索逮捕。圖／聯合報系資料照片
台北市政府一名女科員涉嫌販毒，遭檢警搜索逮捕。圖／聯合報系資料照片

公務員 北市 毒品 販毒

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