黃捷收恐嚇信遭勒索800萬 航警局加強偵搜任務

民進黨立委黃捷今天收到恐嚇信要求在24小時內匯款新台幣800萬元，媒體報導後續還預告在桃園機場引爆炸彈，黃捷已向警方報案，航警局表示將在航廈及貨運站加強偵搜任務。

黃捷今天在臉書發文，「一早又收到恐嚇信」。她說，今天上午在她公務信箱收到電子恐嚇信，要脅她與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。恐嚇信的帳號名稱一查才知道是桃園地檢署檢察長俞秀端，「特別冒名檢察長，更有挑釁之意」。

有媒體報導，黃捷上午公布恐嚇信惡行後，對方又繼續寄信恐嚇，甚至預告「10顆定時炸彈已經安裝在桃園機場，下午1點，引爆炸彈」。

航空警察局保安警察大隊接獲訊息不敢掉以輕心，由於歹徒未指定詳細地點，因此航警局透過既有的24小時不間斷固定巡邏班加強偵搜，在第1、第2航廈及貨運站，各有專屬員警處理，另外指派特殊任務警力負責全區巡邏檢查。

保安警察大隊表示，航警局採取最高等級作為因應，巡邏員警手持金屬探測器巡檢，包含金融機構、航站各角落，航廈內以步巡方式、航廈外車巡方式，在入出境航廈大廳、停車場等加強巡查，若有任何狀況也會立即回報因應，確保機場及旅客安全。