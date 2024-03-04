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汽車藏毒托運回澎湖 3男運毒下場慘
澎湖3名男子今年初計畫託運轎車至本島，再從本島購毒後藏在車內與隨身攜帶，藉此運毒回澎湖，檢方即時追查到毒品動向，當場攔截3人，查扣573公克的安非他命和咖啡包15包，其中1名涉案男子還未成年，另送澎湖少年法庭，另外2人被檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。
檢方指出，許男負責籌備運毒計畫及聯繫上游賣家，莊男於今年1月4日15時許，從澎湖隨船托運許男的轎車至高雄，許男與呂男在同日搭機至高雄會合，3人開車至北部林口某汽車旅館投宿後，隔天由許男向賣家購買安非他命約500餘公克、愷他命約50公克後，將一大包安非他命藏在汽車內。
檢方表示，呂男另外將2大包安非他命、一包愷他命藏在身上，3人一同前往松山機場，許男與呂男先搭機回澎湖，莊男則繼續駕駛汽車至高雄，1月5日晚上11點搭機返回澎湖，以此方式將來自台北的毒品運輸至澎湖，檢方即時查到毒品流向、向上溯源，掌握3人以託運車輛運毒事實。
檢方搜索汽車及3人投宿的民宿，查到安非他命毛重共573公克、含第3級毒品甲基甲基卡西酮的咖啡包15包、愷他命422公克，並循線逮捕3人。
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