快訊

法國羽賽／「麟洋配」教練遭竊、李洋坦言害怕 體育署說話了

17LIVE宣布台灣區擬裁員 疫後業務受到「嚴格挑戰」

羽球／戴資穎法國拚冠 北高兩市214公車致敬球后在位紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車藏毒托運回澎湖 3男運毒下場慘

聯合報／ 記者宋原彰／澎湖即時報導

澎湖3名男子今年初計畫託運轎車至本島，再從本島購毒後藏在車內與隨身攜帶，藉此運毒回澎湖，檢方即時追查到毒品動向，當場攔截3人，查扣573公克的安非他命和咖啡包15包，其中1名涉案男子還未成年，另送澎湖少年法庭，另外2人被檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

檢方指出，許男負責籌備運毒計畫及聯繫上游賣家，莊男於今年1月4日15時許，從澎湖隨船托運許男的轎車至高雄，許男與呂男在同日搭機至高雄會合，3人開車至北部林口某汽車旅館投宿後，隔天由許男向賣家購買安非他命約500餘公克、愷他命約50公克後，將一大包安非他命藏在汽車內。

檢方表示，呂男另外將2大包安非他命、一包愷他命藏在身上，3人一同前往松山機場，許男與呂男先搭機回澎湖，莊男則繼續駕駛汽車至高雄，1月5日晚上11點搭機返回澎湖，以此方式將來自台北的毒品運輸至澎湖，檢方即時查到毒品流向、向上溯源，掌握3人以託運車輛運毒事實。

檢方搜索汽車及3人投宿的民宿，查到安非他命毛重共573公克、含第3級毒品甲基甲基卡西酮的咖啡包15包、愷他命422公克，並循線逮捕3人。

澎湖3名男子今年初計畫託運轎車至本島，再從本島購毒後藏在車內與隨身攜帶，藉此運毒回澎湖，檢方即時追查到毒品動向，當場攔截3人。記者宋原彰／翻攝
澎湖3名男子今年初計畫託運轎車至本島，再從本島購毒後藏在車內與隨身攜帶，藉此運毒回澎湖，檢方即時追查到毒品動向，當場攔截3人。記者宋原彰／翻攝

咖啡 毒品 澎湖

延伸閱讀

利用澎湖輪運毒案 2男遭澎檢起訴

馬祖、金門、澎湖通訊社上線 發揮媒體公正的第四權

澎湖最大米包龜吉時龜化 逾3000戶弱勢受惠

毒蟲攜毒從澎湖搭飛機來台 接送駕駛不熟路況遭逮

相關新聞

遊民疑言語衝突吸膠後殺人 老翁被砍16刀卻不報案就醫陳屍住處

台南市發生一起「離奇命案」，警方上個月20日接獲報案仁德區有獨居70歲賈姓男子多日未外出、住處傳出異味。警方前往查看發現...

搶救彰化遭撞命危姊妹 姊姊經音樂治療眼球會移動

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹仍在醫院搶救，至今第12天，昏迷指數維持3。其中，在秀傳醫院治療的10歲姊...

影／小弟討債私吞50萬 老大拘禁介紹人暴力討債被提報治平

高雄市何姓男子和3男1女手下組暴力討債集團，去年2月間，一名魏姓男子向其租車，因超速等違規被罰6萬元未繳，被何男及手下痛...

汽車藏毒托運回澎湖 3男運毒下場慘

澎湖3名男子今年初計畫託運轎車至本島，再從本島購毒後藏在車內與隨身攜帶，藉此運毒回澎湖，檢方即時追查到毒品動向，當場攔截...

13包毒咖啡賤賣4千 警逮人送驗傻眼「竟是冰糖混充」

新竹27歲賴姓男子缺錢花用，竟將冰糖冒充成毒品分裝在咖啡包中上網兜售，警方巡邏時發現，立即喬裝成買家與賴男交易，當場將他...

影／新北通緝犯酒醉倒臥公園 帶回警局後猝死法醫查出病亡

51歲毒品通緝犯盧姓男子，上月27日深夜酒醉路倒在新北市中和區中原街附近公園。警方及救護人員趕抵，評估不需送醫，警方將盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。