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為拿毒品偽造總統選舉連署書 四寶媽又被判刑6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地方法院判處提供偽違連署書換毒品的柯女有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處提供偽違連署書換毒品的柯女有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影

郭台銘、賴佩霞舉辦第十六屆正副總統選舉連署，彰化縣詹姓男子以毒品連署書，柯姓女子和黃姓同居人用親友網路帳號偽造20分連署書交給上手。彰化地方法院審結，依違反個人資料保護法、累犯，判處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，柯女（25歲）曾多次施用、持有二級毒品，被判3月、3月、4月有期徒刑，另涉洗錢防制法被判3月，去（2023）年3月12日執行完畢，她為取得毒品，不顧已懷身孕並有3名年幼子女，竟同意詹男用毒品交換郭、賴競選總統連署書，代價每分300元，就從黃姓同居人行動電話取得親友、不明社群網站群組等合計27人身分證明個資。

詹男待她取得27人個資後，去年10月4日晚間先交付65分空白連署書作為偽造連署書使用，12日下午她交付20分偽造連署書，詹給市價6千元安非他命。詹男把連署書交給上手「十三妹」。檢方指揮和美警分局偵辦全案，搜出偽造自然人憑證、筆電、有3支有電磁資料的行動電話，和未施用毒品、大麻殘渣

法官審酌柯女僅為圖一己私利，未經他人同意而蒐集、利用他人個人資料偽造連署書，不但危害各被害人權益，也對國家選舉制度產生公平、正確性危害；考量她坦承犯行，依共同犯個人資料保護法，累犯，處有期徒刑6月，得易科罰金。同案的詹男、黃男和「十三妹」由檢方偵辦中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 連署書 郭台銘

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