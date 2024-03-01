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失控撞兩車翻覆！租賃車駕駛、乘客持包逃逸 車內有毒品警追緝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝

一輛租賃車今天上午行經新北市三重區正義北路，不慎失控衝撞對向兩輛汽車，租賃車當場翻覆，車內駕駛、乘客自行脫困拎包逃離現場。警方到場在肇事車內發現毒品，警調閱監視器畫面，一眼認出肇事駕駛是轄內治安顧慮人口，正循線追緝兩人到案說明，依法究辦。

據了解，一輛iRent租賃汽車，今天上午7時許行經新北市三重區正義北路與龍門路口，不慎失控衝撞對向兩輛汽車，造成B汽車左後照鏡斷裂、C汽車左前車身磨損、左前輪移位，肇事iRent租賃汽車則當場翻覆。

事後肇事車內駕駛、乘客自行脫困，旋即拎包往重陽路方向逃逸。警、消獲報派員趕抵，已不見肇事駕駛及乘客，所幸現場沒有人受傷。警方於肇事車內發現0.98公克毒品安非他命，經調閱路口監視器畫面，發現肇事駕駛是轄內治安顧慮人口許男（30歲），目前正循線追緝他到案說明釐清，朝毒品危害防治條例偵辦，另許男肇事逃逸，依道路交通管理處罰條例第62條1項1款舉發。

一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
一輛租賃車今天上午在新北市三重區正義北路衝撞對向兩輛汽車，租賃車翻覆車內有毒品，駕駛、乘客持包逃離現場，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝

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