通緝犯逃泰國遭殺！「羅」字刺青被指認 含意曝光讓人鼻酸

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑未到案，去年遭桃園地檢署通緝。由於石茂強身上刺有「羅」字，被當地刺青師指認出身分，對此老家鄰居說，羅字刺青為石茂強媽媽姓氏。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，泰國警方在現場找到手套及半公斤重的K他命，現場有大量血跡及拖行血痕，目前泰國警方已在當地展開調查，懷疑餐廳並非凶殺第一現場。

由於死者身穿黑色上衣、右小指戴有1枚金戒指，手臂上有「羅」字刺青，當地刺青師指認男子身分為台灣人。刑事局今證實，死者確定為台灣籍男子石茂強，在台灣時居住於桃園市中壢區，去年因槍砲、強盜及交通過失傷害等多項罪嫌遭桃園地檢署發布通緝。

對此石茂強老家鄰居今表示，石茂強一家約6年前搬離，之前因家中私人問題，便把房子賣掉還債務，當時石茂強還住在社區時生活滿單純，風評也還可以，並也沒有帶不好的朋友回來，不過平時較少看到石茂強現身，頂多偶爾回家，身邊的朋友應該都是在外的交友圈，知道石去坐牢才知道他有犯案。