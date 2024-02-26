聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯逃泰國遭殺！「羅」字刺青被指認 含意曝光讓人鼻酸
泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑未到案，去年遭桃園地檢署通緝。由於石茂強身上刺有「羅」字，被當地刺青師指認出身分，對此老家鄰居說，羅字刺青為石茂強媽媽姓氏。
據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，泰國警方在現場找到手套及半公斤重的K他命，現場有大量血跡及拖行血痕，目前泰國警方已在當地展開調查，懷疑餐廳並非凶殺第一現場。
由於死者身穿黑色上衣、右小指戴有1枚金戒指，手臂上有「羅」字刺青，當地刺青師指認男子身分為台灣人。刑事局今證實，死者確定為台灣籍男子石茂強，在台灣時居住於桃園市中壢區，去年因槍砲、強盜及交通過失傷害等多項罪嫌遭桃園地檢署發布通緝。
對此石茂強老家鄰居今表示，石茂強一家約6年前搬離，之前因家中私人問題，便把房子賣掉還債務，當時石茂強還住在社區時生活滿單純，風評也還可以，並也沒有帶不好的朋友回來，不過平時較少看到石茂強現身，頂多偶爾回家，身邊的朋友應該都是在外的交友圈，知道石去坐牢才知道他有犯案。
鄰居再說，石茂強為媽媽和前夫所生，後來媽媽改嫁，石茂強才與繼父姓石，而身上的刺青「羅」字是媽媽的姓氏，家裡還有3個兄弟跟1個女兒，但沒有同住，繼父也已經過世，去年還有看到媽媽回來一次，但之後就沒有再和社區聯繫，今看到新聞上的刺青、特徵及容貌，確定是石茂強沒錯，不勝唏噓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言