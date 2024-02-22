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6案通緝朱國榮傳藏萬那杜 刑事局：透過管道向多國查證
國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年棄保潛逃偷渡至菲律賓，外傳藏身萬那杜。刑事局今表示，已透過管道向多個國家查證，均未獲回應。
另外，近期有情資，傳聞朱國榮在大陸落網。刑事局本月18日表示，透過管道查證中，未獲陸方回應，今表示仍未收到回應。
朱被發布通緝6案，包括台灣高等法院1案、台北地方法院4案及台北地檢署1案，其中因違反證券交易法分別被高院判刑16年、8年。他棄保潛逃，5億1千7百萬元保金被沒收，北檢已發函外交部註銷廢止護照，最高檢察署函請調查局、刑事局緝捕歸案。
朱去年9月7日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，警方追查他從台南市安平港搭遊艇至菲律賓佬沃，其陳姓女友多次出境及轉機，前往菲國、澳洲、香港、萬那杜，後來未再返台，警方懷疑出境與朱會合。
刑事局請求相關國家協查，向派駐聯絡官的亞洲國家請求協查，也透過管道請求國際刑警組織協助，萬那杜未回覆，其餘國家協查未果。
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