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台南88槍擊判決出爐！無事證指王文宗謀畫本案 法官稱不排除有藏鏡人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，並涉依槍砲罪起訴洪等8人今下午宣判。台南地院指出，依相關事證，無法證明證明王謀畫本案；不能僅憑因上屆議長選後關係惡劣、政治立場對立，推論88槍擊案必定是王隱身幕後主導。

台南地院指出，依本案相關事證，僅可認定王文宗涉犯使犯人隱避罪，及王與郭再欽、謝財旺原先於私誼及政治上均有緊密互動，迄2018年議長選舉後，即與郭、謝決裂等情，並無法證明王謀畫本案。

檢察官既未舉證與郭、謝經濟、政治立場對立者，除王外，無其他仇家或怨隙者存在，自不能僅憑他們2018年後關係惡劣、政治立場對立，即遽予推論88槍擊案必定是王隱身幕後主導、支持本案進行。

台南地院表示，孔祥志自白為88槍擊案的槍手，依檢察官目前提出的證據，無法認定孔的槍枝來源是楊、謝、蔡等人提告。洪雖否認參與88槍擊案，唯作案機車、接應地點及人員、偷渡事宜均由洪安排，依卷內證據，足認洪參與本案。

面對媒體詢問，法官指出，依目前事證，洪政軍、孔祥志受不詳之人參與指使；至於有無相關偵查作為，有待檢警處理。

因此，洪政軍共同犯非法持有非制式衝鋒槍罪處9年6月，併科罰金30萬元，又共同犯受禁止出國處分而出國罪處8月。所處有期徒刑部分應執行10年。孔祥志共同犯非法持有非制式衝鋒槍罪處8年，併科罰金20萬元。

王文宗犯使犯人隱避罪處6月，郭建彰犯使犯人隱避罪處5月，楊展華犯使犯人隱避罪處5月。謝俊誠、蔡金郎、李奇漢均無罪。

震驚全台的88槍擊案，今天下午宣判，台南地院指出，依相關事證，無法證明證明王謀畫本案。圖／讀者提供
震驚全台的88槍擊案，今天下午宣判，台南地院指出，依相關事證，無法證明證明王謀畫本案。圖／讀者提供

台南 槍擊 洪政軍 王文宗

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