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台南學甲88槍槍擊案大事記

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

三年前九合一大選前的台南學甲88槍槍擊案，不僅引爆國內治安問題，也掀開南部因光電、爐碴等利益糾葛，槍手開槍後逃逸、還一度逃亡對岸。

全案發生過程如下：

2022年11月10日　孔祥志到時任市議員謝財旺學甲區的服務處及郭再欽學甲區的公司連開88槍。

2022年11月12日   洪政軍、孔祥志2人在不詳共犯接應下，搭漁船偷渡到大陸福建省沿岸，上岸後再由大陸葉姓男子接應，並安排住在泉州市某處住宅。

2023年1月18日  孔祥志、洪政軍在泉州遭大陸公安逮捕後，2月25日2人被遣返台灣時，警方發現洪持用的手機中，竟有王文宗手持台胞證的變裝照及台胞證特寫，部分照片甚至是在酒店房間內，由洪替王所拍，進而查獲王文宗涉案。

2023年4月15日／台南地檢署偵結起訴王文宗等8人。檢方認定，學甲慈濟宮董事長王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，夥同好友洪政軍策畫槍擊案，並指派孔祥志前往郭、謝的辦公室及服務處掃射88槍，然後再安排洪、孔偷渡大陸。

2023年4月28日／台南市刑警大隊動用海巡署的側掃聲納儀器，在西港大橋西側數百公尺曾文溪水域，打撈到布滿藤壺的作案機車。

2024年2月20日／台南學甲88槍擊案，台南地方法院一審宣判。

台南 洪政軍 王文宗

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