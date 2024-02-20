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台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

台南88槍擊案 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，並涉依槍砲罪起訴洪等8人，孔全部認罪外，洪、王僅認藏匿人犯罪嫌，請求法官從輕量刑，台南地院今下午宣判，策畫者洪政軍判10年、槍手孔祥志判8年，王文宗判6月。

其他郭建彰、楊展華判5月，另李奇漢、謝俊誠及蔡金郎無罪。

案經8個月審理，去年底選前期間，震驚全台的學甲88槍擊案，去年12月21日辯論終結，唯因相關卷證複雜，且洪政軍、孔祥志、王文宗外，同列被告李奇漢、郭建彰、楊展華、謝俊誠、蔡金郎等人數眾多，擇定今宣判。

面對外界關切槍枝問題，檢方認為，孔於去年2月間聲押庭、借訊時，並其所持作案用衝鋒槍表示不知型號，事後辯稱開槍為PCC衝鋒槍，而非MP5衝鋒槍，並不可採。惟依孔扣押手機內甲槍照片及謝手機內拍攝丙槍照片，經鑑定人鑑定2槍有6處特徵一致，應是同一槍枝。

洪政軍承認藏匿人犯，指當時未能勸說孔自首，卻協助孔逃往大陸，事後也感到自責，希望法官給他改過自新的機會。至於其他案情，他並不知情，請法官明察還他清白。

王文宗的律師表示，王當時被動接受洪的聯絡，與洪、孔在大陸見面，泡茶、吃飯出自於禮儀，至於提供自己與身分證合影，提供洪申辦微信帳號，如同洪的供詞，沒辦成就被抓了；王並沒有資助洪、孔兩人。

孔祥志的律師說，孔對槍砲、恐嚇危安及偽造特種文書等均坦承犯行，請法官酌情從輕量刑。

檢方指出，學甲慈濟宮董事長王文宗、台南前市議員謝財旺、民進黨前中執委郭再欽3人原本私交甚篤，上屆議長選舉，謝接受郭所託，票投民進黨邱莉莉，背棄與王的承諾，因而交惡。

因此，王、洪邀集楊展華、孔祥志、李奇漢、郭建彰、謝俊誠及蔡金郎等人，謀畫由孔擔任槍手，於前年底九合一選前至謝競選總部及郭之前學甲公司開槍恫嚇。

楊奉洪的指示，大前年邀集謝等人北上新北取得槍彈後，便連夜趕回學甲，並由謝先攜返其學甲區家中藏放。前年8月間將槍彈轉交與槍手孔祥志。

前年11月10日1時許，孔奉命，由李開車搭載孔前往武聖夜市，孔下車後步行至花園夜市停車場騎乘機車，前往學甲。孔2時58分持衝鋒槍在郭公司掃射58發子彈，3時6分許轉往謝總部鐵門掃射30發子彈，騎車揚長而去。

洪、孔去年11月12日清晨由不詳共犯接應後，搭乘漁船偷渡至大陸福建沿岸，上岸後再由大陸人士接應，並安排居住在福建泉州住宅內。王得知洪、孔已偷渡成功，二度前往大陸，並均下榻在泉州酒店，且王應洪的請求，以其名義在當地申辦手機、微信支付，資助兩人日常開銷。

台南88槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），去年2月在大陸落網，由刑事局押解返台。圖／本報資料照片
台南88槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），去年2月在大陸落網，由刑事局押解返台。圖／本報資料照片

槍擊 洪政軍 王文宗

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