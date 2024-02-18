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影／KTV酒客互看不爽亮刀亂鬥 新莊警方開槍逮捕18人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨發生KTV酒客離場後打群架，其中有人掏出折疊刀攻擊，造成1人手被劃傷，警方對空鳴槍控制混亂場面，動員20名警力逮捕雙方共18人，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

新莊區中華路二段3巷口附近有3家KTV，警方固定安排守望勤務，今天凌晨4時25分有2群酒客分別唱完歌離場，在1樓夾娃娃機店互看不順眼發生肢體衝突，1邊10人是17到25歲年輕人，另1邊8人從21到41歲不等，互相推擠大打出手。

混亂之中有人掏出折疊刀攻擊，造成1名35歲林姓男子左手指輕微劃傷。員警發現後立即通報快打警力共20人趕抵。由於滋事人數眾多，員警對空鳴放1槍並使用防護型噴霧控制場面，喝令所有人蹲下。

警方當場查扣2把折疊刀，並將兩造3女、15男全部帶回派出所，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊區凌晨發生KTV酒客離場後打群架，其中有人掏出折疊刀攻擊，造成1人手被劃傷，警方對空鳴槍控制場面逮捕18人，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新莊區凌晨發生KTV酒客離場後打群架，其中有人掏出折疊刀攻擊，造成1人手被劃傷，警方對空鳴槍控制場面逮捕18人，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

夾娃娃機 鬥毆

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