高雄單親二寶媽「救助專戶」遭凍結 原因找到了

網傳高雄單親「二寶媽」發現自己的「救助專戶」被列警示帳戶，在臉書社團貼文求助，但網友反貼文稱她「以小孩為藉口詐騙」，昨天並在臉書建立「受害者自救會」，要集體對她提告。據了解，這名二寶媽疑在網路賣奶粉未出貨，經北部買家報警，帳戶才被警方列警示帳戶。

這名二寶媽稱她是單親媽媽，獨立撫養2名分別3個月、4歲的孩子，春節期間要網銀轉帳才發現帳戶被列為警示帳戶，已無法交易。她貼文說，「不知道帳戶為什麼莫名的被提報警示帳戶」、「我真的沒有做那些不應該做的事」、「只希望警察早日還我清白」。

不過，1名戴姓男子截圖在臉書地方社團貼文，留言指控這名女子「至少3年來到處以小孩為藉口詐騙」。戴姓男子說，這名女子之前曾涉毒品案，後來在多個媽媽商品網站留言騙人愛心，還向人借錢沒還，除了騙錢以外，別人捐的奶粉也會被她轉賣，更令人擔心2個小孩還待在她身邊，會不會受毒品影響，已成立受害者自救會，打算向地檢署告發。

據高雄警方了解，確定這名女子的帳戶已列警示帳戶，但列警示帳戶後，沒接到有人因女子的貼文報案受騙。