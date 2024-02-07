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南警逮4人販毒集團扣逾400克安毒 藥頭為20案通緝犯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元，鍾姓藥頭背20案通緝，逃亡3年來涉嫌販毒牟利，警詢後4嫌依毒品危害防制條例移送南檢偵辦及歸案。

南市刑大偵七隊獲報綽號「新營阿豐哥」42歲鍾姓藥頭，經常出沒在南市溪北地區，警方運用大數據分析，報請台南地檢署檢察官蔡佰達指揮偵辦。

警發現，鍾嫌因槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢防制法等20案遭地檢署通緝，刑期累計20年，3年前遭通緝逃亡迄今。

警方進一步追查，掌握鍾嫌在新營區新進路承租華廈套房作為毒品咖啡包分裝場，分裝大量毒品咖啡包並販售下游藥頭牟取暴利，偵七隊、毒緝中心與新營警分局共組專案小組偵。

檢警監控見時機成熟，2月3日上午9時許荷槍實彈持長槍破門而入攻堅喝令順利將鍾壓制，5、6日與偵七隊、善化分局、市刑大偵二隊分別循線在麻豆、六甲、新市區逮捕鍾嫌毒品下游許姓（43歲）、黃姓（44歲）、李姓（47歲）3名藥頭，經查，3人分別有竊盜前科，許、黃另有毒品等前科。

警方共計扣得海洛因111.75公克、安非他命462.05公克、卡西酮265.9公克、毒品咖啡 (卡西酮) 101包、毒品咖啡原料粉末(卡西酮)1595.8公克、不明粉末1016公克、分裝袋、電子磅秤、吸食器等一批、分裝工具、模具、封口機、C型夾、壓模機、手機8支及現金贓款5萬1500元等證物，查獲毒品市價約300萬元。

經查，鍾嫌到案承認吸毒否認販售，警詢後押解南檢歸案。許、李兩人坦承上情，黃則一概否認涉案。警方同依毒品危害防制條例移送檢方，持續溯源追查中。

南市刑大大隊長張文源呼籲，毒品咖啡包混合多種毒品，具有高度成癮性，毒癮發作後會有傷害、暴力傾向，切勿以身試法，警方定會全面掃蕩涉毒犯罪場所。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警察局刑警大隊破獲4人販毒集團，警方將落網犯嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊破獲4人販毒集團，警方將落網犯嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今宣布破獲4人販毒集團，主嫌鍾男（光頭者）背20案通緝犯，逃亡3年來販毒牟利。記者謝進盛／翻攝
台南市警察局刑警大隊今宣布破獲4人販毒集團，主嫌鍾男（光頭者）背20案通緝犯，逃亡3年來販毒牟利。記者謝進盛／翻攝

吸毒 毒品 藥頭 販毒 通緝

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