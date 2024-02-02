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專案首日 男開車叼毒菸遇路檢 台南警起出600公克毒品
台南市警二分局昨晚執行加強重要節日等專案勤務，24歲莊姓男子開車經華平路段路檢點前，突然緊急踩煞車停留觀望，欲轉向規避路檢點，員警發現他抽著香菸且有毒品異味，撿起毒菸後盤檢，進而查獲毒品咖啡包、K他命及藥丸等重達595公克，依法送辦外，溯源追查毒品來源。
警方調查，莊男剛跟朋友酒店歡聚後準備駕車返家，抽著毒菸碰上路檢，正考慮如何應付員警，他神情緊張且急忙將香菸丟棄，但遭員警撿起毒菸後，進而詳細盤檢。
他只好乖乖的配合，在轎車置物箱內交出一大袋毒品，經員警分類清點，計有毒品咖啡包90包（重449公克）、K他命32包(重88公克)、三級毒品藥丸21包(重58公克)，數量重達595公克。
警方當場將他逮捕，並帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，經詢問後，警方依涉違反毒品危害防制條例，將他送辦外，並持續溯源追查毒品來源。
市警二分局指出，昨晚展開113年加強重要節日等專案勤務，昨晚9時起動員30名警力針對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、酒吧等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務。首日專案掃蕩，計查獲持有違反毒品案2件3人，查扣三級毒品近600公克、緝獲通緝犯2人、逾期停留外籍人士1名，成果豐碩。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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