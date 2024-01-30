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影／五金員工上班偷改槍管 檢認定是「重要零件」起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子是五金加工廠的資深員工，因對槍械有興趣，涉利用上班時間，使用工廠車床，改造九零手槍的槍管，台中市刑大三隊在去年中掌握情資，懷疑楊有販售槍支零件不法犯行，去年9月前往搜索，查扣3支槍管、1支撞針、大麻等贓證物，楊落網後辯稱是「興趣」改槍，檢方訊問時，因楊坦認改槍犯行，檢方命3萬元交保，近日依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵三隊在去年6月間，接獲情資，有歹徒疑有販售槍支零件的不法行為，三隊根據線索偵辦，發現彰化縣楊姓男子（39歲）是五金加工廠的資深員工，涉嫌利用上班時間，使用工廠的車床工具，改造九零手槍的槍管，三隊蒐證完成後，在去年9月間前往楊的住處搜索，當場查扣涉案槍管3支、手槍撞針1支、大麻毒品2包（重1.98公克）等相關證物。

楊男落網後辯稱，因對改槍「有興趣」，所以才會嘗試使用工作地點的器具改槍，改槍素材都是從網路購買，沒有將改槍零件販售牟利，涉案大麻部分，則是由朋友提供的。

警方調查楊男使用的通訊軟體、通聯紀錄等證據，因查無楊有販售槍支零件的不法情事，因此將涉案槍管移請刑事局鑑定後，認定3支槍管屬於「重要槍支組成零件」，已構成違反槍砲彈藥刀械管制條例。

全案移送彰化地檢署後，檢方訊問楊男，認楊男已坦認改槍犯行，命楊以3萬元交保，檢方在近日偵結，依刑事局的鑑定結果，認為楊改造的雖只有槍管，但屬於重要槍支組成零件，依槍砲、毒品等罪起訴。

台中市刑大偵三隊隊長詹典儒呼籲，切勿將自身及他人置於危險之中，勿以身試法持有、買賣或改造非法槍械。持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。此外，模擬槍也納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。

彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣楊姓男子去年間涉嫌在工廠改造槍管，檢警循線查扣涉案3支槍管、1支撞針等贓證物，檢方近日依槍砲等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝

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