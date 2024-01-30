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男子駕車交通違規露餡 警盤檢查獲72包毒品咖啡包法辦
台南市警二分局中正派出所警員，昨天下午巡邏經過中西區府前路與大智街時，發現危姓男子駕駛轎車未繫安全帶、並有使用手機等多項違規，上前實施攔查盤檢，查扣毒品咖啡包72包、K他命11包，當場將他上銬逮捕，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤、林致融昨天下午5點多，巡邏行經府前路與大智街時，發現危姓男子（24歲）駕駛轎車開車未繫安全帶、並有使用手機等多項違規，上前實施攔查盤檢。
危停車時急忙將車窗拉升緊閉後始下車受檢，對員警詢問回答神情緊張。警員運用盤詢技巧，危主動向警方坦承持有毒品，並取出毒品咖啡包72包（總重300.62公克）、毒品K他命11包（總毛重18.93公克）。警員當場將危男上銬逮捕，警詢後將危依涉及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦，並擴大追查毒品來源及有無另涉不法。
警方說，「安居緝毒」為當前治安重點工作，員警將會持續結合各種勤務方式針對轄區治安重點路段區域，不斷來落實掃蕩執行，以淨化社會治安，全力打造無毒環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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