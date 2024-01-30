快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子駕車交通違規露餡 警盤檢查獲72包毒品咖啡包法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局中正派出所警員，昨天下午巡邏經過中西區府前路與大智街時，發現危姓男子駕駛自小客車開車未繫安全帶，加以盤檢，查扣毒品咖啡包等毒品。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局中正派出所警員，昨天下午巡邏經過中西區府前路與大智街時，發現危姓男子駕駛自小客車開車未繫安全帶，加以盤檢，查扣毒品咖啡包等毒品。記者黃宣翰／翻攝

台南市警二分局中正派出所警員，昨天下午巡邏經過中西區府前路與大智街時，發現危姓男子駕駛轎車未繫安全帶、並有使用手機等多項違規，上前實施攔查盤檢，查扣毒品咖啡包72包、K他命11包，當場將他上銬逮捕，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤、林致融昨天下午5點多，巡邏行經府前路與大智街時，發現危姓男子（24歲）駕駛轎車開車未繫安全帶、並有使用手機等多項違規，上前實施攔查盤檢。

危停車時急忙將車窗拉升緊閉後始下車受檢，對員警詢問回答神情緊張。警員運用盤詢技巧，危主動向警方坦承持有毒品，並取出毒品咖啡包72包（總重300.62公克）、毒品K他命11包（總毛重18.93公克）。警員當場將危男上銬逮捕，警詢後將危依涉及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦，並擴大追查毒品來源及有無另涉不法。

警方說，「安居緝毒」為當前治安重點工作，員警將會持續結合各種勤務方式針對轄區治安重點路段區域，不斷來落實掃蕩執行，以淨化社會治安，全力打造無毒環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子涉嫌持有毒品咖啡包等毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
男子涉嫌持有毒品咖啡包等毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡 台南

延伸閱讀

北市刑大銷毀140公斤毒品 霹靂小組荷槍實彈全程警戒

影／越南女移工失聯躲台452天...因騎車用手機終露餡

毒犯沒上銬遭記申誡 彰化偵查佐告分局索10萬...結局出爐

毒蟲暗夜闖紅燈心虛露餡 赫然發現他竟藏毒在「這裡」

相關新聞

惡火釀10死百餘人傷！屏檢對明揚6幹部起訴求重刑 批漠視工安

知名高爾夫球大廠明揚公司屏東廠大火，造成10死、百餘人輕重傷，屏東地檢署依一般過失致死、公共危險罪、職業安全衛生法罪嫌，...

新北弒父命案！兒勒死酗酒父今夜遭羈押 檢明解剖遺體查死因

新北淡水區弒父命案，黃姓男子今清晨疑不滿父親酗酒，兩人在家中客廳爆發爭執，黃男涉嫌拿臥室的繩狀門簾勒死父親，逃離現場，直...

他提「代領國際包裹報酬15萬」 友人剛簽收就遭拘提

北市37歲男子蘇恩平去年向美國賣家購得安非他命毒品空運來台，蘇向徐姓友人聲稱，幫忙代領國際包裹，送到指定地點事成可獲15...

網紅詹姆士離開刑事局鞠躬道歉 稱在賣場行為只是好玩

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放...

詐騙情侶檔前科累累 2人遭多個法院判24次一年以上徒刑

蔣姓男子與李姓女子是情侶，一起為詐騙集團工作，負責招攬車手，2人在社群軟體Instagram貼出輕鬆賺錢的廣告貼文，吸引...

陸籍船長命武裝保全槍殺4海盜震驚國際 13年判決被最高法院撤銷

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」大陸籍船長汪峰裕被控下令武裝保全槍殺4名落海的海盜，一、二審依殺人罪判刑26年，更一審認定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。