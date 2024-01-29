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偷吃商品放回架上遭撻伐！網紅詹姆士被逮驚「第一次有警察來家裡」自爆粉絲數漲許多

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
網紅詹姆士（呈）上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，刑事局今帶回他偵詢。記者李奕昕／攝影
網紅詹姆士（呈）上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，刑事局今帶回他偵詢。記者李奕昕／攝影

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。刑事局今通知詹姆士（呈）及其攝影師到案，詹姆士（呈）稱有結帳，警方依煽惑他人犯罪、散布流言或以詐術損害他人信用等罪嫌偵詢，詢後將請回函送。

警方調查，「詹姆士（呈）」24歲戴姓男子去年11月29日前往台中市家樂福德安店、本月26日赴全聯大坑店，由攝影師29歲賴姓男子拍攝相關影片。全聯法務人員今上午赴刑事局報案，家樂福法務則在下午向刑事局報案。

刑事局偵四大隊第二隊受理，今下午3點多赴台中北屯區戴的住處，持通知書帶回戴及賴，傍晚約5點半抵達刑事局偵詢。戴初步稱，為網路流量拍片，商品均有結帳，並提供手機雲端發票供核對。

全聯、家樂福向警方表示，經清點商品均有結帳。警方檢視上傳影片及調閱監視器，發現與戴同行人士在他放回商品後取下結帳，但戴曾在全聯打開一罐清潔劑佯裝飲用，疑漏結帳，涉詐欺及毀損罪，不過向全聯確認未撕開瓶口封膜、蓋回瓶蓋，應不構成。

另外，影片稱「在全聯吃東西免錢」、「吃不喜歡就放回去」，涉煽惑他人犯罪、散布流言或以詐術損害他人信用罪。

據了解，戴住社區大樓，屋內約30坪大，每坪約50萬元，警察上門時他在睡覺，應門驚訝說「第一次有警察來家裡」，坦言上傳影片後漲粉許多，透露與網紅超哥屬同體系公司，他直播「帶貨」月入20萬元，3年前花1千2百萬元買房。

警方說，春節前民眾採購食品旺季，類似不法行為影響食安，呼籲民眾勿模仿而涉法。

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。記者李奕昕／翻攝
網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。記者李奕昕／翻攝

影片 家樂福 警察

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