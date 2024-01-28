低薪時代 律師收錢看真功夫

聯合報／ 記者陳宏睿陳恩惠／連線報導

律師經常穿梭各審級法院，為當事人辯護，收取律師費。示意圖，非新聞當事人。記者陳宏睿／攝影
律師經常穿梭各審級法院，為當事人辯護，收取律師費。示意圖，非新聞當事人。記者陳宏睿／攝影
律師收費標準常讓外界霧裡開花，雖然律師公會有公定收費標準，但民眾若實際到事務所洽談，常發現收費標準落差甚大，律師王捷拓解釋，一個律師收費與個人名氣、能力、當事人財力高低，是否與律師有特殊情誼、涉訟案件的繁複程度有關，律師有案憑實力，順利收錢才是真功夫。

王捷拓說，一個律師能夠索價數萬元至上億元，都是綜合性因素，有時律師開價是一回事，打完官司，如何向當事人收到錢，讓現金落袋，才是真本事。

王捷拓觀察，台灣律師界已進入「低薪時代」，律師錄取率從早年百分之一，近年已提高到百分之十，律師競爭很激烈，以一名剛出道的律師來說，薪水約四萬五至五萬元，若資深受雇律師，有十萬元已相當不錯，北部與中南部律師薪水，差異約五成。

律師林柏宏提到，有檢察官、法官背景的律師，不論案源與收費，都有一定優勢，主因是具司法官背景的律師，對訴訟或是法院判斷標準，會比一般律師熟稔，品質較符合目前司法訴訟需求，國內許多重大案件當事人，都會請司法官背景的律師。

律師馬在勤認為，「每位律師心中都必須有把尺謹慎把關」，雖說替被告辯護是律師的天職，不過接案與否也是門學問，什麼案要拒絕、什麼錢可以賺，其中有許多的「灰色地帶」，何時會掉入陷阱，都要謹慎小心，否則很容易惹禍上身。

馬在勤說，有些律師甚麼錢都賺，業界皆有耳聞，但這些黑暗面「佛曰不可說」，他強調，謹守分際是相當重要的，不可為錢做出逾矩的事。

律師 司法官

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