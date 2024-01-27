洗錢、兒少性剝削 也適用擴大沒收條款

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

目前適用擴大沒收的法律，包括詐騙集團的洗錢防制法、毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削防制條例三部法。示意圖。聯合報系資料照
目前適用擴大沒收的法律，包括詐騙集團的洗錢防制法、毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削防制條例三部法。示意圖。聯合報系資料照
憲法法庭昨判毒品危害防制條例「擴大沒收」條款合憲，是憲法訴訟法施行以來處理的第二件沒收判決，味全因油品訴訟遭沒收三二九二萬元、已故拉法葉購艦案軍火商汪傳浦藏於海外的四億八千多萬美元被沒，都主張違憲，但憲法法庭二○二二年判刑法沒收犯罪所得溯及既往規定合憲。法務部指藉由財產剝奪可警告「犯罪不值得」。

味全和汪傳浦繼承人主張，刑法第二條第二項的規定竟可回溯適用到修法前已經發生且結束的行為，牴觸憲法禁止法律溯及既往、比例和罪行法定原則；但憲法法庭認為，不法財產秩序因繼續存在，法條無違憲。對比昨天的新判決，其實道理相同，毒危條例獲合憲性解釋並不意外。

目前適用擴大沒收的法律，包括詐騙集團洗錢防制法、毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削防制條例三部法。洗錢防制法的擴大沒收於二○一七年六月上路，累計一審依法擴大沒收共有七十件，合計金額三千五百多萬；因毒品危害防制條例擴大沒收者，二審共一一一件，總金額一億四五○七萬；但兒少性剝削條例目前似無案例。

憲法法庭 毒品 財產 詐騙集團 洗錢

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